Robó en una casa, quedó grabado, lo reconocieron y atraparon

Un hombre acusado de robar a un hombre de 72 años y su hijastra de 48 en una vivienda del barrio Puerto fue aprehendido tras un allanamiento que se hizo efectivo en las últimas horas: en el lugar secuestraron una riñonera negra, una billetera, tarjetas de débito y crédito, documento nacional de identidad y licencia de conducir, todos pertenecientes a una de las víctimas.

El hecho ocurrió en una vivienda en Elcano al 3400 cuando el delincuente amenazó al hombre y su hijastra tras simular tener un arma de fuego y se apoderó de 800 mil pesos y otros elementos: durante el episodio, la mujer sufrió escoriaciones en los brazos.

Elementos secuestrados.

A partir de las tareas investigativas realizadas por policial que incluyó testimoniales y registros de cámaras de seguridad, la fiscal Romina Díaz solicitó una orden de allanamiento de urgencia para el domicilio del imputado, ubicado en Diagonal Garibaldi al 5400.

La fiscalía dispuso la notificación de la formación de causa por robo y el traslado del imputado –que registra antecedentes penales por robo agravado, huerto agravado por escalamiento y robo en poblado y en banda- a la Unidad Penal N°44 de Batán.