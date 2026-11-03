Fue en moto a la fábrica, quiso robar y lo atraparon

Entró a robar a una fábrica, pero lo encontraron escondido detrás de un galpón

Un joven de 20 años fue aprehendido el lunes la noche del lunes luego de ser sorprendido dentro de un complejo fabril ubicado en inmediaciones de la Ruta 226, a la altura del kilómetro 19, cuando intentaba sustraer materiales y herramientas.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de un sujeto en motocicleta a la empresa CIFSA (Compañía Industrial Frutihortícola), luego de haber dañado el cerco perimetral: el personal de seguridad confirmó haber observado el ingreso de un individuo y señaló una motocicleta Honda Wave que se encontraba en las inmediaciones.

Tras realizar una recorrida por el predio, los efectivos localizaron al sospechoso en la parte posterior de uno de los galpones. El joven no pudo justificar su presencia en el establecimiento y, a pocos metros, se encontró un bolso de grandes dimensiones con distintos materiales que habría intentado sustraer.

Esos elementos fueron recuperados y los oficiales incautaron una motocicleta Honda Wave sin dominio colocado, una llave del rodado, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.