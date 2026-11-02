Quisieron robar en una pinturería y los atraparon

Un llamado al 911 que alertó sobre un intento de robo en una pinturería en inmediaciones de la avenida Luro y Juncal terminó con la aprehensión de tres sujetos y el secuestro de las herramientas con las que intentaron forzar el local.

Herramientas secuestrados.

Luego del aviso a la Central de Emergencia, efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron a tres hombres en las inmediaciones, quienes al advertir la presencia policial intentaron alejarse en distintas direcciones.

Tras un operativo coordinado, personal policial logró interceptar a uno de ellos en la zona de Juncal y 25 de Mayo, mientras que efectivos de Prefectura Naval Argentina demoraron a un segundo sospechoso en avenida Colón y Bahía Blanca. El tercer involucrado fue interceptado por otro móvil policial en una estación de servicio en Luro y Champagnat.

Traslado de los imputados.

Durante los procedimientos se secuestraron herramientas que habrían sido utilizadas para forzar el ingreso al comercio, entre ellas una barreta, destornilladores, martillos y una herramienta de carpintería tipo gubia. También se incautaron una mochila, guantes de trabajo, teléfonos celulares y 847 mil pesos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de los tres aprehendidos por el delito de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa y su traslado a Tribunales.