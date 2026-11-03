Rompió una puerta de vidrio y entró a robar a un local

Un hombre de 53 años fue aprehendido el martes a la madrugada luego de ser sorprendido cuando salía de un comercio ubicado en la intersección de Alberti y Santa Fe tras un presunto intento de robo.

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona dentro del local y al arribar, efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron a un hombre que salía del establecimiento: al advertir la presencia policial, dejó una bicicleta en el lugar e intentó escapar a pie, pero fue interceptado tras una breve persecución.

Durante la requisa de una mochila que llevaba consigo, realizada en presencia de un testigo, se encontraron cuatro cadenas de bicicleta con sus llaves, guantes, una cámara domo dañada, herramientas y casi 60 mil pesos.

“Minutos después se hizo presente uno de los propietarios del comercio, quien reconoció como propios el dinero, las cadenas, los guantes, la cámara y la bicicleta. Además, constató que la puerta vidriada del frente del local había sido violentada en su parte inferior”, informaron autoridades policiales.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la aprehensión del sospechoso, la notificación de la formación de causa por tentativa de robo y el traslado de aprehendido a Tribunales.