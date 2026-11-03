Robó y chocó un auto robado contra un patrullero: seguirá preso

En línea con la decisión que se había tomado en primera instancia, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la prisión preventiva de un hombre de 27 años que a fines de agosto asaltó a mano armada a dos empleados de un kiosco en el barrio Malvinas Argentinas, escapó en un auto robado y fue aprehendido tras chocar con un patrullero.

Los Jueces Gastón de Marco y Leandro Favaro mantuvieron la decisión original del Juzgado de Garantías N°5 más allá de la apelación que hizo el defensor oficial Claudio de Miguel y T.J.P. seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación.

Arma secuestrada.

Tal como informó en su momento 0223, la noche del 30 de agosto pasado el imputado ingresó a un drugstore en inmediaciones de la avenida Luro y Termas de Río Hondo, exhibió un arma de fuego y robó algo más de 30 mil pesos y diez atados de cigarrillo antes de escapar a bordo de un Renault Kwid.

Minutos después, personal del Comando de Patrullas Norte intentó identificar a los ocupantes de un Renault Kwid de color gris, sin dominio colocado, pero al llegar a Colón e Italia, el vehículo intentó evadir a uno de los patrulleros, subió parcialmente a la vereda y chocó con uno de los móviles policiales.

https://www.0223.com.ar/nota/2026-8-31-9-53-0-detienen-a-pareja-armada-que-asalto-un-drugstore-y-escapo-en-un-auto-robado

El imputado y una joven de la misma edad que lo acompañaba fueron aprehendidos y al revisar el rodado se constató que había sido robado a mediados de junio en la intersección de Giacobini y García Lorca.

Los miembros de la Sala tuvieron en cuenta que T.J.P. registra una condena anterior de julio de 2022 de cinco años y cuatro meses de prisión como coautor de robo agravado y qué, en caso de arribarse en la presente causa a una sentencia adversa al imputado, se le impondría pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento, con más la posibilidad de una nueva declaración de reincidencia.

“Por otro lado, debe destacarse que se verifica en autos la falta de arraigo del mismo, no existiendo certificación del domicilio aportado. Que lo expuesto permite sospechar que de recuperar la libertad, el nombrado intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación, tornando además imposible su citación”, argumentaron.

Había robado varios atados de cigarrillos.

Si bien la defensa oficial detalló que el imputado tiene domicilio certificado, los magistrados entendieron que dicha circunstancia “no parece tener relevancia en la medida en que el imputado intentó evadir la interceptación policial chocando un patrullero para luego continuar su huída hasta abandonar a pocas cuadras el vehículo en el que se desplazaba, el cual tenía pedido de secuestro activo”.

La Sala confirmó resolución dictada por el Juez de Garantías Gabriel Bombini, que convirtió en prisión preventiva la detención que viene sufriendo TJ.P. y recalificó el primero de los hechos como Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tiene por acreditada.