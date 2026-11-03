Desesperada búsqueda de un joven de Quequén: creen que podría estar en Mar del Plata

Matías Curtale Cabral, de 22 años, es buscado en Quequén y la región.

La búsqueda de Matías Santiago Curtale Cabral, un joven de 22 años que se ausentó de su vivienda en Quequén durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, mantiene en alerta a las autoridades policiales y a su entorno familiar. Entre las hipótesis sobre su posible paradero, se encuentra la posibilidad de que se haya trasladado a Mar del Plata, aunque hasta el momento no existe confirmación de que haya llegado a la ciudad.

La desaparición fue denunciada por su madre en la comisaría primera de Necochea, luego de que el joven se retirara de su domicilio, ubicado en la calle 519 al 1015, alrededor de las 4 de la madrugada y no regresara.

A partir de la denuncia se iniciaron actuaciones por averiguación de paradero y se solicitó la aplicación del protocolo de búsqueda policial. La investigación cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 20 del Departamento Judicial Necochea, a cargo del fiscal subrogante Guillermo Sabatini.

El joven se ausentó de su vivienda en Quequén durante la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Cómo identificar al joven buscado en Mar del Plata

De acuerdo con la descripción aportada por sus familiares, Matías mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada y tez blanca. Tiene ojos marrones y cabello rubio de largo mediano, con los laterales rapados.

Al momento de ausentarse vestía posiblemente un buzo o campera azul, pantalón oscuro tipo aviador y una gorra verde con visera plana. También llevaba dos mochilas: una verde flúor con diseño camuflado y otra roja, además de un bolso de mano.

La familia aportó una fotografía y autorizó expresamente la difusión de sus datos personales e imagen con el objetivo de facilitar su identificación y obtener información que permita establecer dónde se encuentra.

Dónde aportar información sobre su paradero

Ante la posibilidad de que el joven se encuentre en Mar del Plata, se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la DDI Necochea al 02262-433419, con la comisaría segunda de Quequén al 02262-450008, a través del 911 o en la dependencia policial más cercana.