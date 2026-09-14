Apareció la joven de 18 años que era buscada en Mar del Plata

La joven de 18 años que era intensamente buscada en Mar del Plata desde el pasado viernes apareció sana y salva, según confirmaron este lunes desde su entorno a 0223.

“Está bien. Apareció sana y salva sin ningún problema”, comentaron a este medio allegados a K. M., cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares.

La joven había sido vista por última vez el viernes 11 de septiembre, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Pueyrredon. Según había relatado su padre, Adrián, había dicho que se iba a encontrar con un chico que había conocido en el centro y que regresaría más tarde.

La joven era buscada desde el viernes.

Con el correr de las horas, la familia había perdido contacto con ella y radicado una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría decimosexta.

Durante el fin de semana, además, K. había enviado un mensaje a una familiar para avisar que se encontraba bien, aunque posteriormente bloqueó a sus allegados y dejó de responderles, situación que había incrementado la preocupación de su entorno.

Finalmente, la búsqueda tuvo un desenlace favorable y la joven ya se encuentra junto a sus allegados y en buen estado de salud.