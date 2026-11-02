Sin frío, ventosa pero con mucha inestabilidad: así será el clima en la primera semana de noviembre

El clima en la primera semana de noviembre en Mar del Plata promete temperaturas primaverales pero por efectos de "El Niño", también mucha inestabilidad y viento.

El pronóstico anticipa un lunes 2 de noviembre algo nublado, con momentos de sol y con una temperatura que oscilará entre los 14 y los 19 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se esperan lluvias pero algunos sitios especializados del tiempo prevén algún que otro chaparrón entre las 13 y las 17.

Para el martes, se prevé un aumento de la inestabilidad, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17. Las probabilidades de precipitaciones se incrementarán durante la segunda parte del día y podrían alcanzar entre el 40% y el 70% durante la noche.

El miércoles continuará con condiciones variables. La temperatura se ubicará entre los 8 y los 16 grados, mientras que se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde, el tiempo podría mejorar parcialmente, aunque el cielo permanecerá variable.

El jueves 5 de noviembre aparece como uno de los días más lindos de la semana, algo soleado pero algo empañado por el viento: habrá una máxima de 21 grados y una mínima de 6. El viento será intenso, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Viernes ventoso y un fin de semana que promete

Para el viernes 6, se anticipa una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17, con probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. Además, se mantendrán las condiciones ventosas, con ráfagas que podrían llegar nuevamente a los 50 kilómetros por hora.

El sábado 7 comenzaría con una mínima de 8 grados y una máxima de 18. Aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas, las condiciones tenderían a mejorar durante la jornada, con momentos de sol.

En tanto, el domingo 8 se presentaría como el día más estable del período. El pronóstico anticipa cielo despejado, una mínima de 10 grados y una máxima de 18, sin probabilidades significativas de lluvia.