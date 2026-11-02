Sin frío, ventosa pero con mucha inestabilidad: así será el clima en la primera semana de noviembre
El pronóstico anticipa jornadas inestables en Mar del Plata, con probabilidad de precipitaciones. Enterate cuándo.
Por Redacción 0223
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El clima en la primera semana de noviembre en Mar del Plata promete temperaturas primaverales pero por efectos de "El Niño", también mucha inestabilidad y viento.
El pronóstico anticipa un lunes 2 de noviembre algo nublado, con momentos de sol y con una temperatura que oscilará entre los 14 y los 19 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se esperan lluvias pero algunos sitios especializados del tiempo prevén algún que otro chaparrón entre las 13 y las 17.
Para el martes, se prevé un aumento de la inestabilidad, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17. Las probabilidades de precipitaciones se incrementarán durante la segunda parte del día y podrían alcanzar entre el 40% y el 70% durante la noche.
El miércoles continuará con condiciones variables. La temperatura se ubicará entre los 8 y los 16 grados, mientras que se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde, el tiempo podría mejorar parcialmente, aunque el cielo permanecerá variable.
El jueves 5 de noviembre aparece como uno de los días más lindos de la semana, algo soleado pero algo empañado por el viento: habrá una máxima de 21 grados y una mínima de 6. El viento será intenso, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Viernes ventoso y un fin de semana que promete
Para el viernes 6, se anticipa una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17, con probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. Además, se mantendrán las condiciones ventosas, con ráfagas que podrían llegar nuevamente a los 50 kilómetros por hora.
El sábado 7 comenzaría con una mínima de 8 grados y una máxima de 18. Aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas, las condiciones tenderían a mejorar durante la jornada, con momentos de sol.
En tanto, el domingo 8 se presentaría como el día más estable del período. El pronóstico anticipa cielo despejado, una mínima de 10 grados y una máxima de 18, sin probabilidades significativas de lluvia.
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