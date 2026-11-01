Noviembre arranca con nubes y lluvias: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

Mar del Plata se prepara para atravesar un domingo inestable. Las nubes serán protagonistas desde temprano y, aunque la temperatura tendrá un comportamiento agradable para esta altura del año, la inestabilidad podría hacerse sentir durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada tendrá una temperatura máxima de 20 grados y una mínima que rondará los 13. El panorama estará dominado por un cielo mayormente cubierto, con algunos chaparrones breves que podrían aparecer durante la segunda mitad del día.

La posibilidad de precipitaciones alcanza el 71%, con un acumulado estimado de 2,7 milímetros. No se trataría de lluvias persistentes, sino de episodios aislados que podrían sorprender a quienes tengan previsto disfrutar de una salida o actividad al aire libre.

El viento también tendrá su protagonismo. Soplará desde el noreste a unos 17 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 39 km/h, aportando algo más de movimiento a una jornada que tendrá poco sol.

Hacia la noche, el panorama seguirá con abundante nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 13 grados. Para ese momento, las condiciones tenderán a estabilizarse y no se esperan nuevas precipitaciones.

Así, el domingo marplatense tendrá un clima más bien otoñal que primaveral: temperaturas moderadas, cielo gris y alguna lluvia pasajera. Un día para salir con abrigo liviano, no confiarse con el paraguas y tener en cuenta que, al menos por unas horas, el sol volverá a quedar detrás de las nubes.