Este martes se termina el buen tiempo en Mar del Plata
Leve descenso de la temperatura y probabilidad de precipitaciones, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de un inicio de semana espectacular en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un leve descenso de la temperatura y probabilidad de precipitaciones para este martes 3 de noviembre.
En principio, el organismo prevé que este lunes se despida con 15° durante la noche, cielo mayormente nublado y viento suave, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), proveniente del sector noreste.
En cuanto al martes, se espera una temperatura máxima de 17° y una mínima de 11°, con una baja probabilidad de chaparrones, de entre el 10 y el 40%, durante la tarde y la noche, luego de una mañana con cielo cubierto.
Además, el SMN pronosticó viento moderado, de entre 13 y 22 km/h, durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche perderá intensidad y se mantendrá del noreste.
Por su parte, las precipitaciones continuarán durante la madrugada y la mañana del miércoles, jornada para la que también se esperan ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del oeste y el sudoeste.
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