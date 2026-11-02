Este martes se termina el buen tiempo en Mar del Plata

El pronóstico del tiempo para este martes 3 de noviembre en Mar del Plata.

Luego de un inicio de semana espectacular en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un leve descenso de la temperatura y probabilidad de precipitaciones para este martes 3 de noviembre.

En principio, el organismo prevé que este lunes se despida con 15° durante la noche, cielo mayormente nublado y viento suave, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), proveniente del sector noreste.

Anuncian máxima de 17° y chaparrones a la tarde y noche del martes en Mar del Plata.

En cuanto al martes, se espera una temperatura máxima de 17° y una mínima de 11°, con una baja probabilidad de chaparrones, de entre el 10 y el 40%, durante la tarde y la noche, luego de una mañana con cielo cubierto.

Además, el SMN pronosticó viento moderado, de entre 13 y 22 km/h, durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche perderá intensidad y se mantendrá del noreste.

Por su parte, las precipitaciones continuarán durante la madrugada y la mañana del miércoles, jornada para la que también se esperan ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del oeste y el sudoeste.