Trabajaba en la Municipalidad y lo echaron por usar la tarjeta oficial para cargar nafta en su camioneta

El despido de un empleado de la Municipalidad en Cipolletti causó un verdadero escándalo. Y es que descubrieron que el trabajador le cargaba combustible a su camioneta con dinero del estado comunal, a través de la tarjeta oficial.

Las cámaras de seguridad de la estación de servicios a la que concurría registraron la maniobra y lo delataron. Ocurrió el pasado sábado y, según trascendió, el hombre era chofer en la Secretaría de Servicios Públicos desde agosto del 2025.

El hombre intentó cargar combustible en su camioneta personal, de los modelos tipo camión que tienen caja playa. Cuando la grabación llegó al Municipio, se dispuso de manera inmediata su desvinculación. Desde la comuna expresaron que rige “tolerancia cero ante cualquier conducta que implique el uso indebido de recursos públicos”.

“Cada peso del Estado es de los vecinos y se usa para mejorar la ciudad. No vamos a permitir vivos ni abusos con recursos públicos: actuamos de inmediato y vamos a ir hasta el final”, expresó el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler.