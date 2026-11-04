Gestos de odio contra universitarios: "No vamos a tolerar la reivindicación del genocidio y el terrorismo de estado"

"Viva Videla, viva Hitler", habrían sido las palabras de la mujer que realizaba el saludo nazi y emulaba disparar una ametralladora.

La Federación Univesitaria Marplatense (FUM) emitió un comunicado en el que repudió los gestos de odio realizados por una mujer hacia personal nodocente y estudiantes durante la toma del Rectorado, mediante los que reivindicaba a los genocidas Jorge Rafael Videla y Adolf Hitler.

El video difundido por 0223 se la observaba a en medio de la calle imitando el saludo nazi y emulando disparar una ametralladora contra los manifestantes que se hallaban en las escalinatas del edificio de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), ubicado en Diagonal Juan Bautista Alberdi Norte y San Luis.

A partir de la viralización de esas imágenes, la FUM sostuvo en redes sociales que no tolerará "la reivindicación del genocidio y el terrorismo de estado" y remarcó que "esto no puede constituirse como una mera provocación ni una humorada, menos una opinión más", sino que "constituye una expresión de odio que no puede ser relativizada, justificada ni mucho menos naturalizada".

"No hay libertad de expresión que convierta la reivindicación de los crímenes perpetrados por Videla y Hitler en un hecho inocuo", aclaró la entidad, que en el mensaje también aclaró que estas expresiones "forman parte de la diaria de un contexto en el que el negacionismo, la banalización de la última dictadura cívico-militar y la legitimación de discursos de odio buscan ganar terreno en nuestra sociedad".

En ese sentido, indicaron que "cuando el odio se convierte en herramienta de construcción política, sus consecuencias dejan de ser meramente discursivas", a la vez que advirtieron que el hecho "se inscribe en un clima de época preocupante, en el que la intolerancia frente a las diferencias, la descalificación del pensamiento ajeno y la naturalización de discursos de odio empiezan a ganar terreno".

"Lo hemos visto también en episodios recientes de nuestra propia comunidad universitaria, donde incluso se llegó a promover la desafiliación gremial de un docente por una posición política expresada a través de un voto legislativo. No podemos acostumbrarnos a que el disenso se convierta en motivo de persecución, ni a que la intolerancia sea la respuesta frente a aquello con lo que no estamos de acuerdo", manifestó la conducción del gremio.

APU realizó un paro de 24 horas y tomó el Rectorado durante el martes.

Por otro lado, consideraron que "no es dato menor que esto ocurra a 50 años del último golpe de Estado" y recordaron que la Unmdp "tiene una historia que no puede escindirse de las consecuencias de la última dictadura cívico-militar, aprobada su nacionalización de la sangre de la violencia política de 1975".

En último lugar, la FUM subrayó que la casa de altos estudios "está atravesada por la persecución, la desaparición de integrantes de su comunidad universitaria y el cierre de carreras", y sentenció: "Sobre todo nuestra universidad es lucha, resistencia y reconstrucción democrática. Y esa memoria no es una formalidad ni una efeméride que se recuerde una vez al año, sino una construcción colectiva que es parte de nuestra identidad".