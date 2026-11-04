Flor Salord presenta “Relicario”, su segunda muestra individual

La artista visual Flor Salord presentará “Relicario”, su segunda muestra individual, con curaduría de Verónica López Saglia y Camilo Ginés, este viernes 6 de noviembre, a las 19, en Dicha Galería , espacio de arte que funciona en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Mar del Plata, ubicada en Catamarca 2474.

La exposición reúne parte de sus obras realizadas en el último año y que constituyen lo que ella misma define como “una ceremonia lúdica- objetual invitando al público a sumergirse en su universo creativo”.

Por medio de diferentes formatos y materiales la muestra da vida a un relato poético, producto de su incansable búsqueda en el acto de coleccionar y superponer lo que trae como consecuencia espacios instalativos llenos de significación y color.

Llevada desde niña por la curiosidad y la fascinación por los diferentes objetos que acarreaban consigo una historia, Flor rememora, resignifica, recicla y hace presente la huella del pasado en esta muestra que podrá visitarse durante todo el mes de noviembre.

Flor Salord es licenciada en Artes Audiovisuales en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de la Plata y cursó estudios de Escenografía en la Escuela de Artes Visuales Martin Malharro. Tras terminar sus estudios universitarios regresó a Mar del Plata donde continuó su formación como artista visual concurriendo al G.R.A.P.A (grupo de reflexión, análisis y producción de arte) dictado por los artistas visuales Josefina Fosatti y Claudio Roveda. Especialista en dirección de arte y vestuario, desde 2015 trabaja en diferentes proyectos concernientes al ámbito audiovisual y publicitario desde su estudio de coworking denominado Flama House.