"Viva Videla, viva Hitler": denuncian que una mujer realizó gestos de odio contra universitarios en Mar del Plata

Personal nodocente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y estudiantes que participaban de la toma del Rectorado denunciaron que una desconocida se paró enfrente de ellos y realizó repudiables gestos nazis y simuló disparar una ametralladora. La escena quedó registrada en video.

En las imágenes a las que accedió 0223, se observa a una mujer en medio de la calle que se encontraría imitando el saludo nazi, con su brazo derecho extendido hacia adelante y hacia arriba con la palma de la mano hacia abajo.

Conforme a lo interpretado por los presentes, la protagonista dirigía el gesto hacia los trabajadores nucleados en la Asociación del Personal Universitario (APU) de la casa de altos estudios local y a los estudiantes que formaban parte de la medida de fuerza de este martes, en reclamo de la situación salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además del saludo vinculado a Hitler, que lo repitió numerosas veces, también emuló disparar una ametralladora contra los manifestantes que se hallaban en las escalinatas del Rectorado, ubicado en Diagonal Juan Bautista Alberdi Norte y San Luis.

Después de algunos segundos, la agresora se retiró de la zona, sin que ninguna persona reaccionara ante las provocaciones que repetía de manera enfática, rechazando el plan de lucha de los trabajadores universitarios, quienes exigen una recomposición salarial urgente, entre otras cuestiones.

En paralelo, a pesar de que no existió un comunicado oficial de los gremios ni de la comunidad universitaria por los hechos, testigos advirtieron que la mujer acompañaba sus actos bajo el grito: "Viva Videla, viva Hitler".