Agredió a una joven y la cortó con un vidrio: la condenaron a dieciocho meses de ejecución condicional

Casi dos años y medio después de los incidentes registrados en el interior y en la puerta de un boliche, una mujer trans de 34 años fue condenada este miércoles a una pena de ejecución condicional tras el debate que se hizo en el Juzgado en lo Correccional N°3.

El Juez Jorge Luis Rodríguez condenó a Mia Agustina Monsalvo como autora jurídicamente responsable del delito de lesiones graves en perjuicio de Ayelén Micaela Oviedo y le impuso una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional.

Para el mantenimiento de esa modalidad suspensiva de la pena dispuso que por el lapso de dos años debe fijar domicilio en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de todo contacto, tanto personal como por redes sociales, con la víctima de autos.

Esa madrugada víctima e imputada resultaron con lesiones tras la reyerta, pero Oviedo presentó varios cortes en distintas partes de la cara, los brazos y el cuerpo que derivaron en una causa por lesiones graves.

El magistrado descartó cuestiones de exención de responsabilidad y agravantes, pero valoró como atenuante el informe de concepto vecinal que debe presumirse, la ausencia de antecedentes penales de la encausada y las conclusiones arribadas en la pericia socio-ambiental practicada.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

En la sentencia el magistrado sostuvo que más allá del conflicto generalizado en las puertas del establecimiento entres las amistades de las partes, no quedaron dudas acerca de las lesiones sufridas por la víctima y que fueron realizadas por Monsalvo. En tal sentido destacó el testimonio de Oviedo más allá de alguna confusión que planteó la defensa con relación a la denuncia original.

“Las evidencias reseñadas resultan a mi juicio suficientes como para trazar una directa vinculación entre la imputada y el hecho, y despejan cualquier duda que pudiera existir respecto de la autoría responsable de Mía Agustina Monsalvo”, concluyó.

La condenada aguarda un nuevo juicio oral en julio del año próximo por otro hecho registrado en febrero de 2023 cuando se peleó con otra mujer y le provocó lesiones en el rostro.