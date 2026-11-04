Tenía imágenes de abuso sexual infantil y lo condenaron a un año de prisión

Menos de seis meses después de la denuncia que un técnico en reparación de computadoras hizo ante la Policía Federal tras encontrar imágenes y videos de menores de edad en situaciones de abuso sexual en la notebook que un cliente le había llevado para reparar, el Juzgado Correccional N°3 condenó a Roberto Pinto a un año de prisión.

Momento de la detención.

El hombre de 43 años fue detenido en su casa del barrio Villa Primera en el marco de una investigación a cargo de la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato luego de establecer que el sujeto tenía almacenado cerca de trescientos archivos, entre fotografías y videos.

A partir de la denuncia original, la Policía Federal identificó al propietario de la computadora y estableció que se trataba de Pinto, quien residía en una vivienda de la calle Jorge Luis Borges al 200. En la vivienda dondlo detuvieron secuestraron la notebook y un celular Samsung.

Momento de la detención.

Las pericias informáticas confirmaron la presencia de material de abuso sexual infantil en ambos dispositivos. En la computadora se contabilizaron al menos 277 archivos, entre fotografías y videos. En el celular, en tanto, se detectaron al menos 124 archivos: una fotografía y 123 videos con imágenes de menores de edad, incluidos registros de niñas menores de 13 años víctimas de abusos sexuales.

Durante el proceso, Pinto admitió tener el material en su computadora, aunque planteó objeciones relacionadas con la intervención de terceros y la forma en que se había accedido a los archivos. Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías sostuvo que el hallazgo inicial del material infractor por parte del técnico se hizo sin exceder aquello que las reglas del buen arte y las buenas prácticas propias de su actividad razonablemente habilitaban.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

En la sentencia a la que tuvo acceso este medio, el Juez Jorge Luis Rodríguez descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, valoró como atenuante el buen concepto presunto y como agravante la condena previa del encausado vinculada con delitos contra la integridad sexual. Tal como se adelantó en su momento, en mayo de 2011 Pinto fue condenado a la pena de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de una nena desde sus ocho años hasta los trece.

El magistrado declaró a Pinto responsable de dos hechos de tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por tratarse de víctimas menores de 13 años y de un hecho de tenencia simple, todos en concurso real y lo condenó a un año de prisión de efectivo cumplimiento.

Además, dispuso su declaración de reincidencia debido a la condena anterior del Tribunal en lo Criminal N° 4 que venció en mayo de 2019 y el pago de las costas del proceso.