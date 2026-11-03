Perpetua para el joven que mató a su vecino de 50 puñaladas
Aseguran que lo mató para robarle la garrafa y un televisor.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En sintonía con la investigación penal preparatoria y el pedido de la fiscal Florencia Salas, el joven que mató de 50 puñaladas a un vecino para robarle una garrafa y un televisor fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa.
La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 que condenó Ezequiel Orbes se conoció este mediodía en el séptimo piso de Tribunales.
Tal como se informó, el hecho ocurrió en septiembre de 2024 y tras cometer el crimen de Luis Aravena Ramos, el ahora condenado se retiró a dormir a la casa de su madre, ubicada a pocos metros del lugar y fue detenido por la DDI tras el testimonio de vecinos que lo vieron trasladar los elementos robados hacia otra zona.
Además, las pericias científicas hallaron calzado coincidente con sus zapatillas ensangrentadas y restos hemáticos en su ropa.
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