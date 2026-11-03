Perpetua para el joven que mató a su vecino de 50 puñaladas

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 y se dio a conocert este martes al mediodía. Foto de archivo.

En sintonía con la investigación penal preparatoria y el pedido de la fiscal Florencia Salas, el joven que mató de 50 puñaladas a un vecino para robarle una garrafa y un televisor fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa.

La familia de la víctima reclamaba una condena ejemplar.

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 que condenó Ezequiel Orbes se conoció este mediodía en el séptimo piso de Tribunales.

Aseguran que lo mató para robarle la garrafa y un televisor.

Tal como se informó, el hecho ocurrió en septiembre de 2024 y tras cometer el crimen de Luis Aravena Ramos, el ahora condenado se retiró a dormir a la casa de su madre, ubicada a pocos metros del lugar y fue detenido por la DDI tras el testimonio de vecinos que lo vieron trasladar los elementos robados hacia otra zona.

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 y se dio a conocert este martes al mediodía. Foto de archivo.

Además, las pericias científicas hallaron calzado coincidente con sus zapatillas ensangrentadas y restos hemáticos en su ropa.