Otro allanamiento por material de abuso sexual infantil: imputan a un joven de 20 años

Una investigación de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género a cargo de la fiscal Graciela Trill en una investigación por la tenencia de imágenes de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales .

Tras el aval del Juzgado de Garantías N°3, agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina allanaron una vivienda en el barrio Alfar donde identificaron al sospechoso de 20 años.

Intervino personal de la DUOF. (Foto ilustrativa)

Durante el operativo, se notificó de la causa al investigado y secuestraron como material de prueba un CPU y dos celulares.

Los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 27.436.