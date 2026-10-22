Dos detenidos en tres allanamientos por narcomenudeo

Durante el allanamiento se realizo la destrucción de una construcción precaria para el uso exclusivo de narcomenudeo.

El avance de una investigación por narcomenudeo en la zona conocida como Villa de Matadero derivó en la realización de tres allanamientos donde detuvieron a dos hombres de 19 y 42 años y derribaron una construcción precaria.

Fue personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas el que, tras el aval del Juzgado de Garantías N°2, irrumpió en dos domicilios en Avellaneda al 5900 y otro en Malvinas entre Peña y Roca.

En los procedimientos secuestraron una importante cantidad de envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, fraccionados y acondicionados para su comercialización al menudeo, dinero proveniente de la actividad ilícita, celulares y balanzas de precisión.

La investigación de la fiscalía de Estupefacientes comenzó en agosto y con una serie de tareas investigativas se establecieron maniobras compatibles con el narcomenudeo.

Estas diligencias permitieron documentar movimientos compatibles con la modalidad de comercialización de estupefacientes al menudeo, identificar los inmuebles utilizados para dicha actividad y reunir elementos probatorios que contribuyeron a fortalecer la hipótesis investigativa.

Los dos imputados de 19 y 42 años fueron aprehendidos y alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que presten declaración ante la fiscal Daniela Ledesma.

En el inmueble ubicado en el pasillo de calle Malvinas, entre Roca y Peña se constató la existencia de una construcción precaria de aproximadamente dos metros cuadrados, confeccionada con chapas y lonas, la que era utilizada únicamente para la comercialización de estupefacientes.

Como parte de las actuaciones desarrolladas en el lugar, personal policial procedió al desmantelamiento y derribo de la estructura, mediante la utilización de herramientas manuales, dejando inutilizado el espacio.