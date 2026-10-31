Motochorros armados le robaron el auto a un docente y lo encontraron en Belisario Roldán
El Toyota Yaris había sido sustraído el viernes a la noche y fue localizado en una vivienda de Alberti al 7700, luego de un operativo policial.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Personal de la Comisaría Decimosegunda recuperó este sábado un auto Toyota Yaris que había sido robado a mano armada el día anterior en jurisdicción de la Séptima, en la zona norte de Mar del Plata.
El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 21, cuando el propietario, un docente de 37 años, había dejado estacionado su vehículo en inmediaciones de Aguirre al 6200, en el barrio Estrada.
En esas circunstancias, la víctima fue abordada por dos sujetos que se desplazaban en una moto 110 y que, tras amenazarlo un arma de fuego, le sustrajeron el rodado.
A partir de las tareas investigativas, durante una recorrida preventiva por la zona, efectivos de la dependencia mencionada y del Grupo Técnico Operativo observaron a un hombre dentro de una vivienda en Alberti al 7700, junto a un auto blanco que presentaba la misma patente que la del vehículo buscado.
Al advertir la presencia policial y recibir la voz de alto, el sospechoso escapó por los fondos del inmueble hacia Rawson. Finalmente, las autoridades solicitaron apoyo de personal de Caballería y del Comando de Patrullas, y durante el procedimiento localizaron y secuestraron el Toyota Yaris sustraído.
Con intervención de la UFI de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (Odepa), a cargo de Eduardo Layus, avalaron el accionar policial y dispusieron un allanamiento de necesidad y urgencia, el secuestro del rodado y la realización de pericias por parte de Policía Científica. Luego restituyeron el vehículo a su dueño.
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