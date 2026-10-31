Motochorros armados le robaron el auto a un docente y lo encontraron en Belisario Roldán

Un sospechoso que se encontraba en el interior de la vivienda escapó por los techos.

Personal de la Comisaría Decimosegunda recuperó este sábado un auto Toyota Yaris que había sido robado a mano armada el día anterior en jurisdicción de la Séptima, en la zona norte de Mar del Plata.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 21, cuando el propietario, un docente de 37 años, había dejado estacionado su vehículo en inmediaciones de Aguirre al 6200, en el barrio Estrada.

Los efectivos constataron que se trataba del rodado por el dominio.

En esas circunstancias, la víctima fue abordada por dos sujetos que se desplazaban en una moto 110 y que, tras amenazarlo un arma de fuego, le sustrajeron el rodado.

A partir de las tareas investigativas, durante una recorrida preventiva por la zona, efectivos de la dependencia mencionada y del Grupo Técnico Operativo observaron a un hombre dentro de una vivienda en Alberti al 7700, junto a un auto blanco que presentaba la misma patente que la del vehículo buscado.

El sujeto que se encontraba en la casa consiguió escapar por los techos y no fue atrapado.

Al advertir la presencia policial y recibir la voz de alto, el sospechoso escapó por los fondos del inmueble hacia Rawson. Finalmente, las autoridades solicitaron apoyo de personal de Caballería y del Comando de Patrullas, y durante el procedimiento localizaron y secuestraron el Toyota Yaris sustraído.

Con intervención de la UFI de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (Odepa), a cargo de Eduardo Layus, avalaron el accionar policial y dispusieron un allanamiento de necesidad y urgencia, el secuestro del rodado y la realización de pericias por parte de Policía Científica. Luego restituyeron el vehículo a su dueño.