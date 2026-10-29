Detuvieron a un adolescente de 17 años por el crimen de Franco Rodríguez: investigan si lo balearon por un auto robado

Un joven de 17 años fue aprehendido este jueves por el crimen de Franco Hugo Andrés Rodríguez, el joven de 18 que el viernes pasado fue asesinado en el barrio El Jardín de Stella Maris. Los primeros datos apuntaban a un accidente cuando manipulaba una carabina, pero finalmente confirmaron que se trató de un homicidio.

A seis días del episodio y luego de que la causa pasara a manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, el avance de la investigación permitió identificar a los autores de la agresión. Con las pruebas recolectadas, esta mañana personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) llevó adelante una serie de allanamientos en tres domicilios de la ciudad ubicados en García Lorca y Juramento; Arana y Goiri al 5700; y Tierra del Fuego al 3000.

En uno de los procedimientos, cuando personal se disponía a irrumpir en una de las viviendas, se asomó por una ventana desde el primer piso una mujer que portaba un arma de fuego y disparó contra los efectivos. El proyectil atravesó el vidrio de una ventana. Finalmente, la agresora de 48 años fue aprehendida junto a otra mujer de 22 y tres sujetos de 22 y 18.

Como resultado de los mismos, se secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros, una pistola calibre 380, 6 cargadores, 48 cartuchos intactos, dos teléfonos celulares y una campera.

Franco Hugo Andrés Rodríguez murió el 23 de octubre tras recibir un disparo en una vivienda de la zona de Goleta Sarandí al 3700

En los operativos también colaboró personal de la comisaría quinta, Policía Científica, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería y Caballería.

Al mismo tiempo, el acusado que se encontraba prófugo se entregó por sus propios medios en la Justicia, efectivizándose su detención.

En el marco de una causa por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, el fiscal Marcelo Yáñez Urrutia dispuso que quede alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA). Por su parte, los cinco restantes quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 y 50 de la cárcel de Batán por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegítima de arma de guerra, respectivamente.

Las cámaras y el testimonio de una vecina que reconstruyeron el crimen

El testimonio de una vecina que dio a conocer la presencia de tres masculinos vestidos de negro, uno de los cuales portaba un arma de fuego, a bordo de un Toyota Corolla gris, fue clave para esclarecer el hecho.

El análisis de una cámara de seguridad ubicada a 30 metros de la vivienda permitió dilucidar los instantes previos y establecer que la víctima recibió tres disparos en poco más de un minuto alrededor de las 15:35 del viernes pasado. "Te voy a matar hijo de puta", se escucha gritar a una persona.

En las grabaciones, los investigadores también identificaron al hombre vestido con prendas oscuras que caminaba hacia la vivienda y, minutos después, registraron el paso del Toyota Corolla gris oscuro señalado. Estas imágenes permitieron identificar al adolescentes de 17 años involucrado en la agresión.

La hipótesis de los investigadores es que la víctima, antes de sufrir la agresión, habría guardado en su vivienda un vehículo de origen ilícito que habría sido secuestrado por la Policía. Los sospechosos, al tomar conocimiento, tomaron represalias y lo asesinaron.

El hecho ocurrió el viernes 23 de octubre en una casa ubicada en la zona de Goleta Sarandí al 3700, jurisdicción de la comisaría quinta. El joven fue trasladado por su padrastro a la Sala de Primeros Auxilios N° 2 luego de que escucharan una detonación y lo encontraran tendido en el patio de la vivienda.

De acuerdo con el relato inicial, Rodríguez habría estado manipulando un arma de fuego junto a dos amigos cuando se produjo el disparo. Sin embargo, las tareas investigativas posteriores permitieron reconstruir una secuencia previa al episodio y avanzar sobre la hipótesis de un ataque.