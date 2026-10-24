"Un pibe laburador": quién era el joven de 18 años que fue asesinado de dos disparos en Mar del Plata

Los hechos ocurrieron en un domicilio en inmediaciones de las calles Goleta Sarandí y Pesquero Happy Days.

Dieron a conocer la identidad del joven de 18 años que fue asesinado este viernes por la tarde en el barrio El Jardín de Stella Maris. Los primeros datos apuntaban a un accidente cuando manipulaba una carabina, pero finalmente confirmaron que se trató de un homicidio.

La víctima es Franco Hugo Andrés Rodríguez, quien será velado este domingo a partir de las 18 en Sepelios Paz, en la avenida Jacinto Peralta Ramos 1161, y enterrado el lunes en el Cementerio Parque.

"Todavía no me la creo y tampoco lo quiero hacer. Me cuesta creer que ya no vas a estar primito. Te voy a extrañar muchísimo y te amo con todo mi alma, Franquito", fue la despedida de su prima en redes sociales.

La prima de la víctima despidió a Franco en redes sociales.

Además, la joven manifestó en otra publicación que los agresores circulaban en un Etios gris y pidió que quien tuviera información del caso lo comunicara a las autoridades. "Franco era un pibe laburador, se la buscaba todos los días para su mamá y su hermana", remarcó.

Qué se sabe del crimen

Rodríguez fue asesinado de dos disparos y los investigadores buscan a dos individuos que habrían escapado en auto después del ataque cometido en el sur de Mar del Plata.

Si bien el subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, había señalado que los datos recabados daban cuenta de un disparo accidental que recibió cuando manipulaba una carabina, la información adquirida por autoridades judiciales descartó de plano esa hipótesis e investigó el hecho como un homicidio desde el comienzo.

El joven fue trasladado al Centro de Salud N° 2, donde constataron su muerte.

A partir del alerta de lo sucedido, la tarea de la fiscal Constanza Mandagarán estableció que los hechos ocurrieron en un domicilio en inmediaciones de las calles Goleta Sarandí y Pesquero Happy Days, donde el joven fue abordado por dos personas que llegaron en un rodado.

“Tras una discusión o pelea, estas dos personas efectuaron un par de disparos y se dieron a la fuga. Fue trasladado de urgencia al Centro de Salud N° 2, donde se constató el deceso”, confirmaron las fuentes consultadas.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 se trabajó desde un comienzo con la hipótesis de que se trataba de un homicidio, más allá de las versiones encontradas y datos cruzados en algunas de las declaraciones. “La confusión surge en la primera declaración de un familiar que sostuvo la idea de un accidente”, agregaron.

A la espera de los resultados de la autopsia prevista para las próximas horas y el resto de actuaciones a cargo de la comisaría quinta que tiene jurisdicción en la zona, la investigación intenta identificar el vehículo en el que se escaparon los autores del ataque.