Atacó a su socio mientras dormía, le disparó dos veces en la cara e intentó ahorcarlo con un cable

Un violento e impactante suceso sacudió las inmediaciones de un taller de carpintería ubicado en el barrio porteño de Chacarita. La Justicia resolvió dictar la prisión preventiva para un carpintero acusado de intentar asesinar a su socio comercial. De acuerdo con las primeras reconstrucciones judiciales, el agresor irrumpió en la habitación del predio donde la víctima descansaba plácidamente. Sin mediar palabra, el sospechoso disparó en dos oportunidades a quemarropa contra el rostro de su compañero de trabajo.

Cómo fue el brutal ataque de un carpintero contra su socio

Los dos impactos de bala afectaron la zona del pómulo derecho de la víctima, quien logró reaccionar instintivamente pese a las heridas. Durante el desesperado forcejeo para salvar su vida, el atacante volvió a apoyar el revólver calibre .22 en el cuello de su socio. La investigación judicial constató que gatilló la herramienta al menos tres veces más, aunque las balas no salieron por una falla mecánica. Ante el fallo del arma, el agresor comenzó a amenazarlo de muerte e intentó ahorcarlo violentamente con un cable.

La Policía detuvo al sospechoso en la propiedad.

Pese a la ferocidad de la agresión física dentro del galpón, el hombre atacado consiguió zafarse y corrió hacia una ventana exterior. Desde allí comenzó a solicitar auxilio a los gritos a las personas que transitaban por las cercanías del inmueble comercial. Alertados por la desesperada situación, los vecinos de la zona llamaron de inmediato al servicio de emergencias 911 de la Policía. Minutos más tarde, varios móviles policiales acudieron al lugar de los hechos y lograron aprehender al sospechoso dentro de la propiedad.

La auxiliar fiscal Natalia Pla requirió formalmente la prisión preventiva del atacante debido a la extrema gravedad del cuadro procesal. La jueza Karina Andrade hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal y ordenó que el imputado continúe bajo detención. La causa quedó caratulada preliminarmente bajo los cargos de tentativa de homicidio agravado por alevosía y por el empleo de arma de fuego. El expediente judicial continuará bajo la instrucción técnica de la fiscalía especializada a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler.

El carpintero recibió balazos en el pómulo.

El salvaje episodio generó conmoción entre los residentes de la zona comercial del barrio porteño debido a la saña del ataque. La víctima fue derivada a un centro de salud donde recibió asistencia médica de urgencia por las heridas de bala sufridas. Por su parte, la recolección de pruebas balísticas y testimoniales avanzará durante las próximas jornadas para fundamentar la acusación penal. El detenido permanecerá recluido en una unidad penitenciaria mientras avanza el proceso en los tribunales de la Capital Federal.