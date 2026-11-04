Saltaron el portón, le robaron y balearon el auto a un hombre de 73 años
El hecho ocurrió en el barrio Regional. Uno de los autores fue detenido y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una investigación por un robo cometido el pasado 21 de octubre en una vivienda del barrio Regional permitió allanar una vivienda ubicada en inmediaciones del lugar y detener a uno de los supuestos autores.
El hecho investigado tuvo como víctima a un hombre de 73 años, quien denunció que tres sujetos ingresaron a su domicilio tras saltar el portón perimetral en inmediaciones de las calles Gracia y San Lorenzo.
Una vez en el interior, le robaron 50 mil pesos y un celular antes de darse a la fuga: en ese momento uno de los delincuentes efectuó un disparo con un arma de fuego que rompió la luneta del vehículo estacionado en el lugar.
A partir de los datos recabados, el fiscal Mariano Moyano solicitó una orden de allanamiento y tras el aval de la Justicia de Garantías se ingresó a un inmueble en Grecia al 3200, aunque no secuestraron elementos de interés.
Minutos después, personal policial logró identificar y aprehender a uno de los autores en inmediaciones de Grecia y Primera Junta. Apenas finalizadas las actuaciones de rigor, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
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