Saltaron el portón, le robaron y balearon el auto a un hombre de 73 años

Una investigación por un robo cometido el pasado 21 de octubre en una vivienda del barrio Regional permitió allanar una vivienda ubicada en inmediaciones del lugar y detener a uno de los supuestos autores.

El hecho investigado tuvo como víctima a un hombre de 73 años, quien denunció que tres sujetos ingresaron a su domicilio tras saltar el portón perimetral en inmediaciones de las calles Gracia y San Lorenzo.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría duodécima.

Una vez en el interior, le robaron 50 mil pesos y un celular antes de darse a la fuga: en ese momento uno de los delincuentes efectuó un disparo con un arma de fuego que rompió la luneta del vehículo estacionado en el lugar.

A partir de los datos recabados, el fiscal Mariano Moyano solicitó una orden de allanamiento y tras el aval de la Justicia de Garantías se ingresó a un inmueble en Grecia al 3200, aunque no secuestraron elementos de interés.

Minutos después, personal policial logró identificar y aprehender a uno de los autores en inmediaciones de Grecia y Primera Junta. Apenas finalizadas las actuaciones de rigor, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.