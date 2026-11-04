Hallan objetos robados de un complejo de cabañas

Una garrafa, una caja de vinos y un buzo: el insólito botín de un ladrón de cabañas

La investigación por un robo cometido en un complejo de cabañas de alquiler del barrio Playa Serena permitió allanar dos viviendas en el barrio San Patricio donde secuestraron elementos vinculados con el hecho.

La investigación se inició el 29 de octubre, luego de que el propietario del establecimiento denunciara que habían violentado la puerta de un sector utilizado como depósito y sustraído tres garrafas de 10 kilos, además de cajas de vino y otros elementos.

El hecho ocurrió hace una semana.

A partir de tareas investigativas, declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de seguridad privadas, se logró identificar al presunto autor y establecer dos domicilios de interés. Con las pruebas reunidas, la Justicia de Garantías ordenó las correspondientes medidas de allanamiento y secuestro.

En una vivienda ubicada en calle 461 al 500 secuestraron una caja de vino y un buzo negro con capucha. En un segundo domicilio, situado en inmediaciones de calle 461 y calle 12 hallaron una garrafa de 10 kilos, un buzo gris con capucha y un pantalón negro.

Recuperaron una garrafa, una caja de vinos y secuestraron prendas de vestir.

Dos hombres de 36 y 39 años fueron identificados y la fiscalía a cargo de Fernando Berlingeri avaló el secuestro de los elementos hallados mientras continúa la investigación.