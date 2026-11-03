"¿Cómo es la contraseña, no te la sabés?": no le quiso decir la clave de su iPhone y arrancó la caja registradora

El delincuente le exigía la contraseña del teléfono y la comerciante se negó, por lo que arrancó la caja registradora mientras la mujer pedía auxilio.

Un joven de 19 años acusado de cometer un robo con un arma blanca en un comercio de venta de verduras en Batán fue aprehendido este martes por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El joven utilizó un arma blanca para asaltar la verdulería.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando una empleada de 21 años fue sorprendida por un sujeto que ingresó al local con vestimenta oscura, exhibió un arma blanca y sustrajo la caja registradora, que contenía aproximadamente sesenta mil pesos y un iPhone 13.

A partir de la denuncia y del análisis de los registros de las cámaras de seguridad aportados por la víctima, personal de la comisaría octava identificó al presunto autor y desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones de Batán.

Los efectivos observaron al sospechoso caminando por la zona de calle 136 y 155: al advertir la presencia policial, intentó escapar y descartó el teléfono sustraído entre los pastizales, aunque fue interceptado en inmediaciones de la colectora y calle 136. Entre sus pertenencias llevaba $23.300 en efectivo, que serían parte del dinero sustraído.

El delincuente fue capturado con una suma inferior de lo que había sustraído del comercio.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Fernando Berlingeri ordenó la formación de causa por robo agravado por el uso de arma blanca y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.