Un efectivo policial fue hospitalizado tras un siniestro vial en ruta 11

El choque y vuelco en ruta 11 que dejó a un efectivo policial herido.

Un efectivo policial de 26 años sufrió varias fracturas y debió ser trasladado al hospital de Dolores tras protagonizar un siniestro vial en la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 232. El automóvil que conducía colisionó con un camión y terminó volcado sobre la zona de banquina.

El hecho ocurrió el sábado 31 de octubre, sobre la mano ascendente de la ruta. Según informó la policía vial, el accidente fue reportado a través de un llamado al 911 y, al llegar al lugar, el personal constató que un Chevrolet Corsa había volcado luego de colisionar con un camión Mercedes Benz 1218.

El camión Mercedes Benz protagonista del siniestro en ruta 11.

El conductor del automóvil, domiciliado en Dolores y con destino laboral actual en Villa Gesell, era el único ocupante del vehículo. Se dirigía a tomar un servicio de 24 horas cuando se produjo el choque. Como consecuencia del impacto, sufrió fracturas de distinta consideración y fue trasladado al hospital de Dolores.

Por su parte, el camión involucrado pertenece a la empresa constructora EFETE, que trabaja en la ruta. Su conductor, de 60 años, resultó ileso.

Así quedó el Chevrolet Corsa tras colisionar con un camión en ruta 11.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se resguardó el arma reglamentaria que llevaba el efectivo policial. Intervino la UFI N.º 1 de Dolores, que dispuso actuaciones bajo la carátula de lesiones culposas.

De acuerdo con el informe de la policía vial, al momento del siniestro el tránsito era escaso y las condiciones de visibilidad eran buenas.