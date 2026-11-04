Una película se retira del Festival de Cine en rechazo a un bloque de cine contemporáneo israelí

Compartieron el comunicado en las redes sociales de los realizadores. Foto: Eloy.dseren

Desde la producción del largometraje titulado como "Tralovento" dieron a conocer la retirada de la película del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La decisión se da por su director, Eloy Domínguez Serén, y su productor, Felipe Lage Caro, en rechazo a la inclusión de una sección dedicada al cine contemporáneo israelí y a la colaboración institucional con la Embajada de Israel en Argentina.

La película gallega no participará en el festival. Foto: Eloy.dseren

La decisión fue comunicada a través de una publicación en Instagram, en la que ambos realizadores explicaron que desconocían estos aspectos cuando aceptaron la invitación a participar del festival.

“Consideramos inaceptable esta decisión en un contexto histórico marcado por las sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos, con un genocidio en Gaza y con el Líbano y Cisjordania sufriendo constantes ataques”, expresaron.

Además, aclararon que su postura no representa un cuestionamiento a los cineastas israelíes, sino al respaldo institucional del Estado de Israel a este tipo de producciones.

“Un Estado genocida no puede respaldar esta clase de producciones”, señalaron. Y concluyeron: “Nuestro corazón está con el pueblo palestino y con el libanés”.

El 41° Festival Internacional de Mar del Plata comienza este jueves.

"Tralovento" es un film gallego que cuenta la historia de Ana, quien regresa a su pueblo después de varios años de ausencia por la muerte de su padre. Aunque inicialmente planea marcharse tras el funeral, decide quedarse ante el conflicto que genera la instalación de un parque eólico en tierras de su familia, un proyecto que divide a los vecinos.