Una película se retira del Festival de Cine en rechazo a un bloque de cine contemporáneo israelí
La película gallega "Tralovento" dirigida por Eloy Domínguez Serén y producida por Felipe Lage, decidió retirarse del evento por desacuerdos con la organización.
Por Redacción 0223
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Desde la producción del largometraje titulado como "Tralovento" dieron a conocer la retirada de la película del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La decisión se da por su director, Eloy Domínguez Serén, y su productor, Felipe Lage Caro, en rechazo a la inclusión de una sección dedicada al cine contemporáneo israelí y a la colaboración institucional con la Embajada de Israel en Argentina.
La decisión fue comunicada a través de una publicación en Instagram, en la que ambos realizadores explicaron que desconocían estos aspectos cuando aceptaron la invitación a participar del festival.
“Consideramos inaceptable esta decisión en un contexto histórico marcado por las sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos, con un genocidio en Gaza y con el Líbano y Cisjordania sufriendo constantes ataques”, expresaron.
Además, aclararon que su postura no representa un cuestionamiento a los cineastas israelíes, sino al respaldo institucional del Estado de Israel a este tipo de producciones.
“Un Estado genocida no puede respaldar esta clase de producciones”, señalaron. Y concluyeron: “Nuestro corazón está con el pueblo palestino y con el libanés”.
"Tralovento" es un film gallego que cuenta la historia de Ana, quien regresa a su pueblo después de varios años de ausencia por la muerte de su padre. Aunque inicialmente planea marcharse tras el funeral, decide quedarse ante el conflicto que genera la instalación de un parque eólico en tierras de su familia, un proyecto que divide a los vecinos.
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