Miércoles pasado por agua: cuándo deja de llover en Mar del Plata

Tal como estaba previsto, el miércoles arrancó con lluvias y todo sugiere que nos espera una jornada inestable. Sin embargo, el pronóstico para Mar del Plata da algo de alivio.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica la continuidad de lluvias durante la mañana y la tarde y una temperatura máxima estimada en 18 grados.

Día de miércoles: cuándo deja de llover en Mar del Plata. Foto: 0223.

Durante la mañana, la posibilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%, mientras que por la tarde descenderá a un rango de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 11 y los 18 grados.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata

Para el jueves 5 se prevé una jornada con mejores condiciones meteorológicas. El cielo estará mayormente despejado y la temperatura máxima alcanzará los 21 grados, aunque el comienzo del día será frío, con una mínima de 6 grados. También se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde.

El viernes 6 volverá la inestabilidad. Se pronostican lluvias y chaparrones, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% durante distintos momentos del día. La temperatura máxima rondará los 17 grados y la mínima será de 9. Además, se esperan vientos intensos, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En tanto, el sábado 7 se presentará con mejores condiciones, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones. Será una jornada más fresca, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que apenas llegará a los 14.

Finalmente, el domingo 8 llegará con un cambio importante en las condiciones térmicas. Se espera una jornada soleada, sin lluvias y con una máxima de 23 grados, aunque la mínima será de apenas 5 grados durante las primeras horas.