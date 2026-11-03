Las tormentas llegan esta noche a Mar del Plata y nos harán compañía todo el miércoles

El pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de noviembre en Mar del Plata.

Después de un inicio de semana con buen tiempo en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció probabilidad de tormentas durante esta noche, que se extenderían incluso hasta la tarde del miércoles. Sin embargo, el jueves volvería a repuntar la temperatura y saldría el sol.

En principio, el organismo prevé una noche con 15°, tormentas aisladas y viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/) del sector norte, al mismo tiempo que anticipó chaparrones durante la madrugada.

Las primeras gotas caerían en la noche del martes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En lo que respecta al resto del miércoles, el SMN estimó una máxima de 17° y una mínima de 11°, y más tormentas aisladas por la mañana y chaparrones a la tarde. No obstante, no caería más agua a partir de la noche.

Por el lado del viento, arrancará la jornada a baja velocidad, de entre 7 y 12 km/h proveniente del norte, y a la tarde y la noche subirá su intensidad hasta a 22 km/h pero desde el oeste, conforme al pronóstico del tiempo.

Tras un miércoles atravesado por las inclemencias climáticas, se espera que las condiciones mejoren considerablemente el jueves, en el que proyectan una máxima de 21° y cielo ligeramente nublado.