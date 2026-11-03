La empresa Se Ve S.A., propietaria de la reconocida marca de calzado Clara Barceló, inició un concurso preventivo tras la orden del Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24, que abrió formalmente el proceso el 25 de septiembre de 2026. La publicación oficial en el Boletín Oficial se realizó el 3 de noviembre, estableciendo el plazo hasta el 18 de diciembre para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación.

El expediente, registrado con el número 18195/2026, está bajo la supervisión del juez Guillermo M. Pesaresi y la Secretaría N.º 48. El síndico designado para el caso es Enrique Raúl Pelle. Es importante destacar que la apertura del concurso preventivo no implica la quiebra de la compañía, sino que es un mecanismo legal que permite a la empresa en cesación de pagos negociar una reestructuración de sus obligaciones bajo supervisión judicial.

La firma Se Ve S.A., propietaria de Clara Barceló Shoes, tiene abierto un proceso judicial para reestructurar sus deudas.

Deudas y situación financiera: Según datos de septiembre de 2026 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, Se Ve S.A. acumulaba compromisos financieros por $415,9 millones. El mayor acreedor es Banco Santander Argentina con una deuda de $290,7 millones, clasificada en situación 4, lo que indica un alto riesgo de insolvencia. Además, la empresa mantiene una obligación de $95,4 millones con Garantizar SGR, también en situación 4. Por último, Banco Galicia figura con una deuda de $29,8 millones en situación 1, que representa un estado financiero normal. Las deudas catalogadas en situación 4 representan aproximadamente el 93% del total reportado.

Estos datos reflejan únicamente las obligaciones declaradas ante entidades financieras y no consideran otras posibles deudas comerciales, fiscales o laborales que podrían aparecer en el proceso judicial. El monto total a verificar será informado por la sindicatura en los informes previstos para el 8 de marzo y 22 de abril de 2027.

El proceso contempla una audiencia informativa para el 18 de octubre de 2027 y un período de exclusividad para que Se Ve S.A. negocie con sus acreedores, que finalizará el 25 de octubre del mismo año.

La compañía acumuló compromisos financieros por 415,9 millones de pesos según los registros del Banco Central a septiembre de 2026.

Contexto y postura de la marca: En medio de esta situación judicial, Clara Barceló difundió en sus redes sociales mensajes en los que defendió su política de precios y modelo productivo. La firma comunicó que decidió no realizar liquidaciones por cambio de temporada y rechazó la dinámica acelerada de lanzamientos anticipados que predomina en la industria, afirmando: “Nos bajamos de este tren”.

Además, la empresa manifestó su intención de adaptar los lanzamientos a las condiciones climáticas, con colecciones de invierno y verano que respetan el calendario natural, en contraposición a la práctica común de descuentos tempranos y rotación rápida de productos.

Respecto a la posibilidad de reducir costos, Clara Barceló aclaró que esto implicaría renunciar a materiales genuinos como el cuero y herrajes especialmente desarrollados, así como a procesos artesanales y mano de obra especializada. La compañía enfatizó que competir por precio requeriría usar materiales de menor calidad, simplificar diseños o trasladar la producción a mercados más económicos, lo que alteraría la identidad de la marca.

La producción local es un pilar fundamental para la marca, que busca fabricar “en casa, por manos argentinas” y crear calzado duradero. Actualmente, mantiene tiendas en Recoleta y San Isidro, además de ventas online.

Clara Barceló, diseñadora y fundadora, ya había anticipado en junio de 2026 las dificultades que enfrentaba el negocio, mencionando la caída del consumo, elevados costos y el desafío de ofrecer financiación. En aquella entrevista, destacó que la empresa implementó preventas para producir bajo pedido y evitar acumulación de stock, y reafirmó su compromiso con la producción nacional sin competir en precio.

La solicitud de concurso preventivo agrega un marco judicial que permitirá a Se Ve S.A. negociar con sus acreedores para intentar superar la crisis financiera sin perder su esencia ni su modelo productivo.