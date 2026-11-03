El dólar mayorista superó los $1.550

El dólar oficial cerró este martes 3 de noviembre una nueva jornada alcista y alcanzó un nuevo máximo histórico nominal, en medio de una renovada presión cambiaria y una menor oferta de divisas en el mercado.

Durante la jornada del lunes, el dólar mayorista subió hasta $1.551, mientras que la cotización minorista del Banco Nación aumentó a $1.570 para la venta, también en un máximo nominal.

El dólar oficial minorista cerró a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.572,65 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.665,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.4%. El dólar MEP cerró a $1.571,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.658,47.