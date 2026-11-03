Jonathan Fabián Ulloa, apodado “El Tanke”, está prófugo luego de haber retirado la tobillera electrónica que lo monitoreaba judicialmente. El hombre acumula 32 denuncias, incluyendo 15 por intentos de femicidio, según informó la Subsecretaría de las Mujeres de la ciudad de Neuquén.

La Subsecretaría advirtió públicamente sobre el peligro que representa Ulloa para su expareja, quien actualmente permanece bajo custodia policial junto a sus hijos, viviendo en un estado de encierro y temor constante. Alejandra Oehrens, titular del organismo, expresó con preocupación: “Queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar”.

El caso comenzó en julio de 2025, cuando la víctima presentó la primera denuncia. Desde entonces, la Justicia dictó medidas cautelares, entre ellas el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico para evitar que Ulloa se acerque a su expareja. Sin embargo, el acusado incumplió reiteradamente estas disposiciones, ingresando al domicilio pese a la presencia policial y amenazando de muerte a la mujer en múltiples ocasiones.

Uno de los episodios más graves tuvo lugar cuando Ulloa fue detenido intentando entrar a la casa con un bidón de nafta. A pesar de estos hechos, el 3 de julio de 2026 fue condenado en un procedimiento abreviado a dos años de prisión en suspenso, con reglas de conducta que debía cumplir durante cuatro años, entre ellas no agredir ni amenazar a la denunciante.

Su expareja permanece bajo custodia policial junto a sus hijos, mientras las autoridades advierten sobre el riesgo extremo que representa.

Desde la condena, el acusado volvió a violar las restricciones, retomó contacto con la víctima por redes sociales y cometió al menos 15 nuevos incumplimientos. La Subsecretaría considera estos hechos como intentos de femicidio debido a su extrema gravedad.

El 9 de octubre estaba programada una audiencia para solicitar la revocación de la condena condicional y que Ulloa cumpla efectivamente la pena, pero él no se presentó. Ese mismo día, el monitoreo detectó la pérdida de señal de la tobillera, lo que desencadenó un operativo policial para buscarlo en su domicilio, la última ubicación registrada y los alrededores de la casa de la víctima. La Justicia declaró su rebeldía y ordenó su captura inmediata.

Jonathan Fabián Ulloa, apodado “El Tanke”, está prófugo luego de haber retirado la tobillera electrónica que lo monitoreaba.

Mientras tanto, la mujer y sus hijos viven bajo custodia permanente y en condiciones restrictivas por miedo a las amenazas. Según la Subsecretaría, “está encerrada con sus hijos, no puede salir ni siquiera a comprar pan”. Además, afirmaron que Ulloa continúa con su vida normal, trabajando como conductor de Uber y enviando mensajes intimidatorios a la víctima, incluso mostrando un tatuaje nuevo con un mensaje dirigido a ella.

Ante esta situación, las autoridades decidieron hacer pública la identidad y el rostro de Jonathan Fabián Ulloa para facilitar su localización y evitar que continúe representando un peligro para la mujer y sus hijos.