SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Cementerio

Misterio: abrieron una tumba en el Cementerio Municipal y robaron el cráneo de una mujer

Había sido sepultada en el lugar hace aproximadamente 18 años, según informaron. Las autoridades investigan cuándo y de qué manera se produjo la profanación, además del destino de la estructura ósea faltante.

Un empleado del predio descubrió que la sepultura había sido violentado y que el ataúd estaba abierto. (Imagen ilustrativa)

3 de Noviembre de 2026 19:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Policía de Pergamino se encuentra investigando un episodio de profanación en el Cementerio Municipal, donde desconocidos abrieron un féretro y sustrajeron el cráneo del cadáver de una mujer.

El hecho, según consignó el diario local El Tiempo, fue descubierto por un empleado del predio que realizaba una recorrida y advirtió daños en uno de los nichos. Al acercarse para verificar la situación, el hombre constató que la sepultura había sido violentada y que el ataúd estaba abierto.

La profanación se registró en el Cementerio Municipal de Pergamino e investigan las circunstancias del hecho.

En su interior descansaban los restos de una mujer fallecida hace aproximadamente 18 años y al registrar el faltante, advirtió que el cráneo había desaparecido.

A partir del hallazgo, dieron intervención a las autoridades policiales y judiciales, que comenzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la profanación.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 8, que busca establecer cuándo ocurrió el hecho, cómo ingresaron los responsables al sector y, fundamentalmente, qué destino tuvo el cráneo sustraído.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar