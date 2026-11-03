Misterio: abrieron una tumba en el Cementerio Municipal y robaron el cráneo de una mujer

Un empleado del predio descubrió que la sepultura había sido violentado y que el ataúd estaba abierto. (Imagen ilustrativa)

La Policía de Pergamino se encuentra investigando un episodio de profanación en el Cementerio Municipal, donde desconocidos abrieron un féretro y sustrajeron el cráneo del cadáver de una mujer.

El hecho, según consignó el diario local El Tiempo, fue descubierto por un empleado del predio que realizaba una recorrida y advirtió daños en uno de los nichos. Al acercarse para verificar la situación, el hombre constató que la sepultura había sido violentada y que el ataúd estaba abierto.

La profanación se registró en el Cementerio Municipal de Pergamino e investigan las circunstancias del hecho.

En su interior descansaban los restos de una mujer fallecida hace aproximadamente 18 años y al registrar el faltante, advirtió que el cráneo había desaparecido.

A partir del hallazgo, dieron intervención a las autoridades policiales y judiciales, que comenzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la profanación.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 8, que busca establecer cuándo ocurrió el hecho, cómo ingresaron los responsables al sector y, fundamentalmente, qué destino tuvo el cráneo sustraído.