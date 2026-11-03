Misterio: abrieron una tumba en el Cementerio Municipal y robaron el cráneo de una mujer
Había sido sepultada en el lugar hace aproximadamente 18 años, según informaron. Las autoridades investigan cuándo y de qué manera se produjo la profanación, además del destino de la estructura ósea faltante.
Por Redacción 0223
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La Policía de Pergamino se encuentra investigando un episodio de profanación en el Cementerio Municipal, donde desconocidos abrieron un féretro y sustrajeron el cráneo del cadáver de una mujer.
El hecho, según consignó el diario local El Tiempo, fue descubierto por un empleado del predio que realizaba una recorrida y advirtió daños en uno de los nichos. Al acercarse para verificar la situación, el hombre constató que la sepultura había sido violentada y que el ataúd estaba abierto.
En su interior descansaban los restos de una mujer fallecida hace aproximadamente 18 años y al registrar el faltante, advirtió que el cráneo había desaparecido.
A partir del hallazgo, dieron intervención a las autoridades policiales y judiciales, que comenzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la profanación.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 8, que busca establecer cuándo ocurrió el hecho, cómo ingresaron los responsables al sector y, fundamentalmente, qué destino tuvo el cráneo sustraído.
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