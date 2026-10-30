Un joven de 25 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Miramar: hay un detenido

Un joven de 25 años fue asesinado en la tarde de este jueves en la vecina ciudad de Miramar, luego de recibir una herida de arma blanca en la región torácica. Por el hecho, un joven de 18 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Según la reconstrucción de las fuentes policiales, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calle 25 al 4100. Según los primeros testimonios recabados, la víctima habría mantenido una discusión con dos personas, en cuyo contexto uno de los involucrados le habría asestado una puñalada en el pecho, para luego darse a la fuga junto a una mujer.

Familiares y allegados trasladaron al herido en un automóvil particular hasta el Hospital Municipal Marino Cassano. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por el personal médico, se constató su fallecimiento alrededor de las 19:30.

A partir de las tareas investigativas y los testimonios obtenidos, se estableció la presunta participación de un joven de 18 años, por lo que se desplegó un operativo en distintos domicilios y sectores donde podría encontrarse. Finalmente, personal policial logró aprehenderlo en inmediaciones de avenida 23 y calle 24.

En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la UFI Descentralizada de Miramar, a cargo del fiscal Rodolfo Moure. El detenido quedó alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán.