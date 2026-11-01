"Madre increíblemente cariñosa y dedicada": trágica muerte de una marplatense en un accidente en Nueva Zelanda

La víctima perdió la vida en un choque contra un camión en la zona de Cromwell, Nueva Zelanda, donde vivía desde hacía seis años.

Una marplatense de 37 años, identificada como Ayelén Amarilla, falleció en un choque contra un camión en la zona de Cromwell, Nueva Zelanda, donde vivía hace seis años. Era madre de una nena de dos años y sus familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para acompañar a su pareja y a la pequeña después de la tragedia.

El accidente ocurrió el viernes 30 de octubre, alrededor de las 15:10, en el desfiladero de Kawarau, sobre la ruta estatal 6, que conecta las localidades de Cromwell y Queenstown. Según informó el diario regional Otago Daily Times, el siniestro involucró a dos vehículos y obligó a interrumpir la circulación mientras trabajaban los servicios de emergencia y la unidad policial especializada en accidentes graves.

De acuerdo a la información recabada por 0223, Ayelén regresaba de su trabajo cuando, por motivos que todavía no trascendieron, su vehículo colisionó contra un camión y murió en el lugar como consecuencia del impacto.

Amarilla, de 37 años, murió este viernes pasado en un accidente contra un camión en en el desfiladero de Kawarau, que une Cromwell y Queenstown.

En las últimas horas, sus seres queridos comenzaron a despedirla y a organizar distintas iniciativas para ayudar a su familia. Una de ellas es una colecta publicada en la plataforma neozelandesa Givealittle, bajo el título “In loving memory of Coco, who always was keen to help others” (En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás).

En la descripción de la campaña, la víctima fue recordada como "Coco", a quien describieron como "hermosa persona con un corazón bondadoso, alguien que estaba siempre pensando en los demás, que hablaba de empatía, amabilidad y la importancia de apoyarnos mutuamente".

"Creía en cuidar de la gente y en marcar la diferencia en la vida de quienes la rodeaban. Pero, sobre todo, amaba a su pequeña, Astrid. Coco era una madre increíblemente cariñosa y dedicada. Siempre buscaba recetas saludables, actividades nuevas y maneras de fomentar el crecimiento y desarrollo de Astrid. Cada día, deseaba brindarle a su hija la infancia más feliz, sana y hermosa posible", valoraron.

Además, en la iniciativa informaron acerca del trágico siniestro y remarcaron que tras su fallecimiento "dejó atrás a su querido compañero Frankie, a su preciosa hija Astrid y a sus padres". Entonces, indicaron que el padre "se enfrenta al difícil reto de criar a Astrid sin la persona con la que iba a compartir cada hito, cada desafío y cada alegría de la vida de su hija".

La despedida y campaña iniciada por su amiga Noelia Raquel.

Por ese motivo, el dinero recaudado será destinado directamente a Frankie para ayudarlo a afrontar los gastos cotidianos y aliviar las dificultades económicas que implica la nueva situación familiar.

"Ninguna donación es demasiado pequeña. Cada contribución, cada vez que se comparte y cada acto de bondad marcará la diferencia. Coco dedicó gran parte de su vida a recordar a los demás la importancia de la empatía, la bondad y el apoyo mutuo. Ahora, nos toca a nosotros demostrar ese mismo amor y apoyo a la familia que tanto amaba. Unámonos por Frankie y Astrid. Para Coco", concluyeron en el pedido.

La colecta fue impulsada por Noelia Raquel Arias, una amiga de la familia, y se encuentra disponible para recibir colaboraciones desde distintos lugares del mundo. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de la plataforma Givealittle, mediante este enlace.