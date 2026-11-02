Lanzaron una colecta para repatriar los restos de Ayelén, la marplatense que murió en un choque en Nueva Zelanda

"Coco", como la llamaban de forma cariñosa, murió el viernes pasado en un accidente en la ruta 6, que conecta las localidades de Cromwell y Queenstown.

En paralelo a la colecta que realiza la comunidad de Cromwell, la familia de Ayelén Amarilla, la marplatense de 37 años que murió el viernes en un accidente de tránsito, también lanzó una campaña para reunir fondos y repatriar sus restos.

El trágico siniestro ocurrió el viernes 30 de octubre, alrededor de las 15:10, en el desfiladero de Kawarau, sobre la ruta estatal 6, que conecta las localidades de Cromwell y Queenstown.

Amarilla tenía una hija de dos años, llamada Astrid.

De acuerdo a la información recabada por 0223, la mujer regresaba de su trabajo cuando, por motivos que todavía no trascendieron, su vehículo colisionó contra un camión y murió en el lugar como consecuencia del impacto.

Días más tarde, sus allegados en Nueva Zelanda, donde residía desde 2020, iniciaron una colecta publicada en la plataforma Givealittle, bajo el título “In loving memory of Coco, who always was keen to help others” (En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás).

El comunicado difundido por los familiares de Ayelén Amarilla, fallecida el viernes en un choque en Nueva Zelanda.

En la descripción, la víctima fue recordada como "Coco", a quien describieron como una "hermosa persona con un corazón bondadoso" y "una madre increíblemente cariñosa y dedicada", y contaron que lo recaudado será destinado a su hija Astrid y a su pareja Frankie, con la intención de ayudarlo a afrontar los gastos cotidianos y aliviar las dificultades económicas que implica la nueva situación familiar.

Al mismo tiempo, sus seres queridos de Mar del Plata emitieron un comunicicado en el que expresaron que se encuentran "sin consuelo" desde la pérdida de Ayelén y remarcaron que "la quería todo el mundo, acá y en todos los lugares donde estuvo", como muchos amigos se los hicieron saber en los últimos días.

El accidente se registró pasadas las 15 del viernes en el desfiladero de Kawarau, sobre la ruta estatal 6.

Además de agradecer la iniciativa lanzanda en el país oceánico en apoyo a Astrid y Frankie, también comentaron que pusieron a disposición sus cajas de ahorro para "afrontar los gastos que implican repatriar sus cenizas, un posible viaje de la madrina, el padrino o los abuelos de Astrid, o por si Frankie quiere viajar a Buenas Aires junto a la niña y llevar las sus cenizas".

Aquellos interesados en colaborar en la causa pueden realizarle mediante los alias "amarilla.mariano.nac" o "amarillamariano.bna", ambos a nombre del padre de la víctima, Mariano Amarilla Bogado.