Profunda tristeza por la muerte de una histórica locutora de Radio Mitre

Profunda tristeza en el periodismo por la muerte de Marcela Giorgi.

Marcela Giorgi, locutora histórica de Radio Mitre y periodista de extensa trayectoria, falleció este sábado a los 61 años. Construyó durante más de tres décadas una carrera en algunas de las principales emisoras del país. Su estilo cálido, versatilidad y pasión por la comunicación la convirtieron en una figura muy querida por colegas y oyentes.

Giorgi comenzó a trabajar incluso antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (Iser). Después de sus primeras experiencias en una FM de baja potencia, llegó a dos emisoras centrales del dial argentino: La 100 y Radio Mitre.

Fue en la radio donde desarrolló buena parte de su recorrido profesional y compartió micrófono con figuras históricas del periodismo, como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung, Santo Biasatti y Alfredo Leuco.

Giorgi con Marcelo Bonelli, su compañero de cada sábado.

Durante la transmisión de este sábado de Radio Mitre, fue la periodista Mariel Di Lenarda quien compartió la triste noticia en vivo: "La salida al aire que nunca hubiera querido tener, pero nos dejó Marcelita Georgi".

Marcelo Bonelli, periodista de El Trece y TN, también la despidió con la voz quebrada de emoción: "La verdad que destrozado. Una noticia que nunca queríamos escuchar. Ella estaba mal en el último tiempo. Todos, por supuesto, pensamos que en algún momento iba a ocurrir pero nunca uno quiere que ocurra. Y ocurrió hoy y la verdad congelado por la noticia".

Los dos Martín Fierro que ganó junto a Mario Portugal

Uno de los hitos de su carrera fue su participación en De 7 a 9, música y noticias, el ciclo que condujo junto a Mario Portugal en FM La 100 y que obtuvo dos premios Martín Fierro.

Años después, Giorgi recordó aquella experiencia y su llegada nuevamente a Radio Mitre para acompañar a Alfredo Leuco en Le doy mi palabra. En una entrevista publicada por Diario Popular en septiembre de 2015, explicó que disfrutaba de la libertad que tenía para combinar información, humor y comentarios sobre distintos temas de actualidad.

En aquella conversación, describió con humor su función dentro del programa: “Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez, porque me encargo de los comentarios deportivos a falta de columnista deportivo”.

La locutora murió este sábado a los 61 años.

La comparación con dos referentes del fútbol argentino resumía una de las características que distinguían su trabajo: la capacidad para moverse con naturalidad entre la información general, los deportes y el espectáculo.

El vínculo profesional con Alfredo Leuco representó otra etapa importante en su trayectoria. Durante varios años, Giorgi formó parte de Le doy mi palabra, donde se desempeñó en la conducción, la lectura de noticias y los comentarios deportivos y de espectáculos.

La propia locutora destacaba la libertad que encontraba en ese espacio para aportar su personalidad y desarrollar distintos contenidos. “En el programa lo mío no es decir sólo hora y temperatura, sino también tirar centro para Leuco, y, a veces, hacer el gol también”, había explicado.

En junio de 2015, Leuco le dedicó un emotivo reconocimiento en su sitio personal después de que recibiera un premio Martín Fierro. Allí la definió como “el alma de la radio” y destacó su profesionalismo, su sensibilidad y su capacidad para adaptarse a distintos momentos de un programa. “Se enciende la luz roja y a ella se le encienden todas las luces”, escribió el periodista en aquella oportunidad.

Su última etapa en Radio Mitre y el reconocimiento de sus colegas

En los últimos años, Giorgi continuó ligada a Radio Mitre como integrante de Sábado Tempranísimo, donde compartía el aire con Marcelo Bonelli, Daniel Mollo y otros integrantes del equipo. En 2026 volvió a figurar entre las nominadas al Martín Fierro de Radio en la categoría Labor en locución femenina, un reconocimiento a su trabajo y a su continuidad en el medio.