¡Viva el amor! Matías Alé se casó con su novia marplatense

Matías Alé volvió a dar el Sí. Esta vez en el Registro Civil de Mar del Plata junto a la joven actriz Martina Vignolo. "Estoy contento. Hemos optado por sacar la euforia, estamos muy tranquilos. Hoy es el Civil y después nos vamos a almorzar todos juntos", dijo el actor una vez concluida la ceremonia a TN

Si bien no lo confiró, todo hace suponer que el actor se quedaría a vivir en la ciudad y se alejaría del medio para tener una vida más relajada,. El actor también contó que repartirá fotos de la pareja a sus invitados y que este viernes es la ceremonia en la Iglesia y después harán una fiesta con una banda invitada.

Con un público expectante, en 2024, le pidió casamiento a su novia -con quien llevaban meses-, en la entrega de los Premios Martín Fierro Federal.

Finalmente, el actor cumplió su promesa. Este es su segundo matrimonio, Alé ya estuvo casado con la modelo María del Mar Cuello Molar, pero la relación duró muy poco tiempo ya que fue en el período en el cual el actor tuvo serios problemas de salud mental, que afortunadamente hoy ya tiene controlados. Con la modelo se casó en octubre de 2015 y a los seis meses decidió separarse.