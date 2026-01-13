Echaron a un integrante de la obra de Matías Alé por maltratar al público: "Esto sigue en Tribunales"

El actor apuntó contra la productora y aseguró que recurrirá a la Justicia.

Un nuevo escándalo entre actores sacude a la oferta teatral de la temporada de verano 2026 en Mar del Plata. Un integrante del elenco de la obra "Asia Caliente", protagonizada por Matías Alé y Jorge "Carna" Crivelli fue despedido por maltratar al público.

Se trata de Walter “Alfa” Santiago, el ex participante de Gran Hermano de 64 años, quien habría tomado muy mal la decisión de los protagonistas (y también productores) de la obra. Según el periodista Fede Flowers, Alfa habría protagonizado distintos episodios de tensión con el público.

Antes del estreno se acordó que Alfa debía interactuar con los espectadores: sacarse fotos y acompañar la promoción de la obra en la calle Rivadavia, una costumbre que suelen sostener los elencos que hacen temporada en Mar del Plata.

Los motivos del despido de Alfa

Al parecer, el ex GH habría desoído las pautas de contratación en reiteradas ocasiones y no solo evitaba sacarse fotos, sino que además hacía esperar a familias con chicos y generaba malestar entre los que se acercaban a saludarlo. Desde la producción aseguran que Alfa fue advertido sobre ello en repetidas ocasiones.

El actor despedido confirmó que iniciará acciones legales contra Alé y Carna por "incumplimiento contractual". Por su parte, Matías Alé lo fulminó en la radio: "Le dije que si no cambiaba sus formas, no estoy para trabajar así".