Murió Elsa Pavón, la primera abuela que recuperó a una nieta apropiada por la dictadura

Elsa Pavón, reconocida cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y figura clave en la lucha por la restitución de identidades, falleció en la madrugada del jueves en La Plata a los 90 años. Su fallecimiento fue confirmado por Leticia Finocchi, amiga y compañera en la Asociación Anahí.

Su historia personal se entrelaza con la tragedia de la última dictadura cívico-militar: Pavón era madre de Mónica Grinspon, secuestrada el 18 de mayo de 1978 junto a su pareja, Claudio Logares, y su hija Paula, que tenía apenas 23 meses. Este operativo se enmarcó dentro del Plan Cóndor, y Mónica y Claudio continúan desaparecidos.

En 1984, con la democracia ya restablecida, Elsa logró recuperar a su nieta Paula Eva Logares en un hecho histórico que representó la primera restitución judicial de una niña apropiada durante la dictadura. Este caso fue resuelto tras seis años de búsqueda y marcó un precedente fundamental.

Elsa Pavón sostiene una placa de reconocimiento durante un acto público.

Además, esta experiencia fue determinante en la creación y aplicación del Índice de Abuelidad, una herramienta genética impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo que permitió probar el parentesco de cientos de personas, incluso cuando sus padres no estaban presentes.

Desde la Asociación Anahí, donde Elsa fue presidenta, la despidieron con profundo afecto: “Hasta hace pocas semanas Elsa seguía recorriendo aulas y bibliotecas para seguir construyendo un Nunca Más con los más jóvenes”, recordaron. Destacaron también su formación como psicóloga social y su participación en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Junto a Chicha Mariani, Pavón fue fundamental en la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo y en la creación de la Asociación Anahí, que continúa la búsqueda de nietos apropiados y gestiona el espacio de memoria Casa Mariani Teruggi en La Plata.

Elsa Pavón, con un bastón, en una habitación con fotografías y paredes dañadas.

Las condolencias llegaron también desde el ámbito sindical. Sergio Palazzo destacó en sus redes sociales que Paula Logares, nieta recuperada y militante, es dirigente de su organización, y definió a Elsa como “un ejemplo de lucha y de amor”.

Elsa Pavón deja un legado imborrable en la memoria colectiva y en la lucha por los derechos humanos, siendo símbolo de resistencia y esperanza para generaciones que continúan buscando justicia y verdad.