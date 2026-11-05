Necesitan $10 millones para tener un patio propio: el pedido solidario de una escuela técnica

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Comandante Luis Piedra Buena”, ubicada en 12 de Octubre 3384, realizará el próximo sábado 7 de noviembre un bingo solidario y una feria con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de un patio. El espacio estará destinado a los recreos y a las actividades de educación física de los estudiantes.

La iniciativa busca dar respuesta a una necesidad histórica de la institución, que actualmente no cuenta con un patio propio. En diálogo con 0223, Marcela, tesorera de la cooperadora escolar, explicó que los alumnos utilizan las galerías durante los recreos, una situación que dificulta el esparcimiento. “Es importante que la escuela tenga un pulmón y que los chicos puedan tener sus recreos y actividades al aire libre”, señaló.

La iniciativa busca dar respuesta a una necesidad histórica de la institución

El proyecto es posible gracias a la donación de un terreno por parte de la familia Greco, donde anteriormente había construcciones que debieron ser demolidas. En esa primera etapa participaron las familias, el equipo directivo, docentes y estudiantes de la Técnica N° 1, además de integrantes de la Escuela Técnica N° 5, que colaboraron con las tareas de demolición en el marco de su formación técnica.

Una vez retirados los escombros, con la ayuda de contenedores aportados por la cooperadora y el Consejo Escolar, comenzó una nueva etapa: acondicionar el terreno para convertirlo en un espacio seguro y funcional. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer.

“Estamos necesitando materiales y dinero para pagar la mano de obra. Calculamos que necesitamos alrededor de 10 millones de pesos”, detalló Marcela. Entre las tareas pendientes mencionó la construcción de medianeras, los revoques, la nivelación del piso y la instalación de un sistema de desagüe para evitar inundaciones.

La tesorera reconoció que la situación económica de muchas familias dificulta la recaudación de fondos a través de la cooperadora. Por eso, apeló al acompañamiento de la comunidad y destacó la importancia de participar de las actividades solidarias que organiza la institución. El objetivo es avanzar, en una primera instancia, con las medianeras y las terminaciones, para luego completar el acondicionamiento del patio.

El proyecto es posible gracias a la donación de un terreno por parte de la familia Greco

Un espacio para realizar educación física

La construcción del patio no solo mejorará las condiciones de los recreos, sino que también permitirá que los estudiantes más pequeños puedan realizar allí sus clases de educación física.

Actualmente, los alumnos deben trasladarse hasta el polideportivo ubicado en Juan B. Justo o utilizar otros espacios que distintas instituciones les prestan las instalaciones por un precio módico.

Marcela advirtió que los traslados representan una preocupación para las familias, especialmente por las distancias y las condiciones de seguridad de la zona. “Mi hijo está en cuarto año y lo padecí desde que empezó primero. Tenía que ir hasta allá y los padres nos turnábamos para acompañarlos y asegurarnos de que no les pasara nada”, relató.

La institución realizará un bingo solidario y una feria el próximo sábado 7 de noviembre para recaudar fondos

Incluso, explicó que en algunas ocasiones los docentes debían acompañar a los estudiantes hasta paradas de colectivo sobre la avenida Independencia, debido a las dificultades que tenían para tomar el transporte público en la zona de Juan B. Justo.

En ese sentido, contar con un patio dentro de la escuela significaría una mejora importante para toda la comunidad educativa: los chicos tendrían un lugar propio para jugar, compartir los recreos y desarrollar actividades deportivas sin necesidad de trasladarse fuera del establecimiento.

Por eso, desde la cooperadora convocan a los vecinos y a la comunidad en general a sumarse al bingo solidario y la feria a partir de las 13. Cada aporte será fundamental para avanzar con las obras y concretar un espacio que la escuela necesita desde hace años.