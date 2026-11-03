415 kilómetros por la inclusión: el desafío de un grupo de runners que correrá hasta Mar del Plata

Un grupo de doce runners se prepara para afrontar un desafío deportivo y solidario: recorrer los 415 kilómetros que separan a la ciudad de Buenos Aires de Mar del Plata en menos de 48 horas.

La iniciativa, denominada Proyecto 415, tiene como propósito recaudar fondos para la Fundación para el Atletismo Asistido, una organización que trabaja para facilitar el acceso de personas con discapacidad a distintas disciplinas deportivas.

Según explicaron los propios organizadores en una publicación de Instagram, la travesía comenzará el jueves 5 de noviembre, con la partida desde el Obelisco porteño. El recorrido se realizará mediante un sistema de relevos y postas, en el que los integrantes se irán turnando para completar la distancia hasta llegar a la ciudad balnearia.

Doce corredores partirán desde el Obelisco y recorrerán la distancia por relevos.

"Vamos a recorrer en grupos, por relevos y postas, con un objetivo: completar esta travesía en menos de 48 horas", señalaron en el posteo, donde también agradecieron el acompañamiento recibido desde que dieron a conocer la propuesta.

Un desafío de 415 kilómetros en equipo

El equipo está integrado por doce personas, aunque serán once las que se turnarán para correr durante el trayecto. Se trata de aficionados al running, unidos por su pasión por el deporte y el compromiso con una causa solidaria.

Para hacer posible el desafío, contarán con el acompañamiento de un motorhome que funcionará como apoyo logístico durante todo el recorrido. Este vehículo les permitirá organizar los relevos, descansar y asistir a los corredores a medida que avancen hacia Mar del Plata.

Pero la aventura no terminará con los 415 kilómetros. Una vez que lleguen a destino, los integrantes del proyecto también participarán de la Media Maratón, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Lo recaudado será destinado a la Fundación para el Atletismo Asistido.

El grupo está conformado por Mate Kiguel, Joaco Manresa, Tomi Vitola, Agus Quintana, Agustín Fortuni, Ale Yorio, Lucas Berro, Mathias Zaracho, Juan Cruz García, Fran Guido, Lucas Flores y Matías Murray.

Correr por la inclusión en el deporte

Más allá del desafío físico y la distancia que deberán recorrer, el principal motor del Proyecto 415 es su finalidad solidaria. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación para el Atletismo Asistido, que trabaja para generar oportunidades de participación deportiva para personas con discapacidad.

La organización promueve la inclusión a través de actividades como running, natación y ciclismo, y busca facilitar el acceso a estas disciplinas mediante recursos y equipamiento adaptado.

Para hacer posible el desafío, contarán con el acompañamiento de un motorhome.

En ese sentido, los corredores destacaron que los une "la pasión por correr y una causa que nos invita a correr por la inclusión en el deporte".

De esta manera, Proyecto 415 propone transformar un exigente desafío deportivo en una oportunidad para visibilizar el trabajo de la fundación y sumar apoyo económico para que más personas puedan acceder al deporte.