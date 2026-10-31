Una bacteria le provocó parálisis cerebral y necesita viajar cada mes y medio para hacer sus terapias: cómo ayudar a Gaspar

La infección por la bacteria Escherichia coli ocurrió cuando el niño apenas tenía dos años.

Gaspar, de 5 años, sufrió una infección por la bacteria Escherichia coli a los 2 años que le provocó una falla multiorgánica que desencadenó en una parálisis cerebral. Aunque afrontó diversos procesos, el impacto en su motricidad es irreversible y necesitan ayuda para costear sus terapias.

Según informó su familia a 0223, el menor requiere del tratamiento para que "avance y genere nuevas conexiones", el cual debe realizarlo cada un mes y medio en Buenos Aires, pero el desempleo y la ausencia de la obra social dificultan los viajes.

"No nos pagan las terapias y lo tenemos que hacer todo a pulmón. Entonces, el año anterior y durante este no pudimos viajar las veces que eran necesarias. Cerramos los ojos y pedimos colaboración, al menos para que consiga ir un año entero cada un mes y medio", pidieron.

Tu donación ayuda a que Gaspar viaje regularmente a Buenos Aires a realizar sus terapias.

El tratamiento consiste en una semana intensiva de rehabilitación, en la que Gaspar realiza dos terapias diarias, de una hora cada una, con un total de 10 sesiones semanales. Los viajes a Buenos Aires son fundamentales para trabajar sobre su función motriz y continuar estimulando sus avances.

Sin embargo, afrontar cada traslado representa un esfuerzo económico muy grande para la familia. De acuerdo al detalle de la campaña solidaria, cada viaje demanda alrededor de 2.200.000 pesos: $1.100.000 destinados a las terapias y $1.100.000 para cubrir el transporte, el alojamiento y la comida durante la estadía.

Frente a este panorama, sus padres lanzaron una colecta para reunir el dinero necesario y garantizar que el niño de 5 años pueda sostener el tratamiento durante todo 2027, con los viajes previstos cada 45 días aproximadamente.

Gaspar sufrió la infección a los dos años y desde entonces lucha para mejorar.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias gaspar.todos, a nombre de Patricio Javier Sánchez. Cada aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda para que el nene pueda continuar con su rehabilitación y no interrumpir un proceso en el que cada avance cuenta.

"Un niño lleno de vida, que hoy necesita de todos", es el mensaje que acompaña la iniciativa, que busca reunir la colaboración necesaria para que Gaspar tenga la oportunidad de seguir adelante con sus terapias.