Llega el Primer Festival de Voces Creativas para celebrar el Día de la Música

En el marco del Día Internacional de la Música, el próximo domingo 22 de noviembre se llevará a cabo el Primer Festival de Voces Creativas en Chauvin, ubicado en San Luis 2849. El evento, recientemente declarado de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), promete una jornada inolvidable para la comunidad local y turistas que visiten la ciudad durante el fin de semana largo.

Voces Creativas es un espacio de formación y práctica vocal independiente de Mar del Plata, bajo la dirección de Julieta Sainz. Concebido como un lugar de exploración y expresión con una impronta moderna e innovadora, este festival tiene como propósito central fomentar el desarrollo artístico local, la integración sociocultural y la puesta en valor del trabajo colectivo.

A lo largo de la tarde y la noche, de 17 a 22, pasarán por el escenario principal (Microteatro) más de 150 cantantes repartidos en las diferentes agrupaciones del espacio, ofreciendo espectáculos de 40 minutos por función con un variado repertorio que incluye temas de música popular latinoamericana de autores como Litto Nebbia, Charly García, Spinetta, Fito Páez y Rubén Rada, entre otros, además de hits internacionales con arreglos vocales que emocionarán a los presentes.

Grilla de presentaciones

17:00: Proyecto Kooza (Canto Adolescente) + Vocakoozitas (Canto Infantil)

(Canto Adolescente) + (Canto Infantil) 18:00: Toca Cantar I (Taller de Canto)

(Taller de Canto) 19:00: Toca Cantar II (Taller de Canto)

(Taller de Canto) 20:00: Clave de Voz (Coro de Mujeres)

(Coro de Mujeres) 21:00: Vocakooza (Coro de Jóvenes)

Por su lado, las entradas se encuentran disponibles en boletería de miércoles a domingo de 20:30 a 23:00, o también se pueden conseguir a través de este enlace.