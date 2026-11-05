Los usuarios afectados por estas obras recibirán notificaciones previas, durante y posteriores a las tareas mediante correo electrónico.

EDEA anunció que el este jueves 5 llevará adelante trabajos de mantenimiento y mejora en las redes eléctricas de la región. Estas tareas forman parte del plan de obras que la empresa desarrolla para fortalecer el servicio y brindar más energía a la comunidad.

Durante las intervenciones, es posible que se produzcan interrupciones temporales del suministro eléctrico con el fin de garantizar que el personal pueda trabajar en condiciones seguras. En caso de que las condiciones climáticas no sean favorables, los trabajos serán reprogramados para otra fecha.

Los usuarios afectados por estas obras recibirán notificaciones previas, durante y posteriores a las tareas mediante correo electrónico y a través de la aplicación oficial de EDEA. Para acceder a estos avisos, es necesario registrarse en la Oficina Virtual a través del sitio web www.edeaweb.com.ar o descargar la app de EDEA disponible en Google Play y App Store.

La Oficina Virtual permite a los usuarios gestionar sus servicios eléctricos de forma rápida y sencilla, facilitando trámites y consultas.

Para consultas técnicas, EDEA ofrece un servicio gratuito las 24 horas a través del número 0800-666-3332. También está disponible el servicio comercial, atendido de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 9 a 13 horas, en el teléfono 0810-999-3332, además del contacto vía WhatsApp al 223 6 34 3332.

Además, la empresa invita a los usuarios a localizar sus oficinas comerciales más cercanas mediante un mapa interactivo disponible en su plataforma digital.

Los cortes previstos para hoy