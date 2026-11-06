Cuatro voces, cuatro ventanas a la buena literatura: así es noviembre en LaPalabraPrecisa

Las lecturas del mes de noviembre se publicarán los viernes

Hay meses que piden desacelerar, servirse algo caliente o simplemente abrir una ventana para que entre una historia distinta. Con esa premisa, en LaPalabraPrecisa preparamos una agenda para noviembre donde conviven autores consagrados, la fuerza de las voces marplatenses y nuevos descubrimientos que enriquecen nuestro mapa literario.

Desde hace años sostenemos este espacio con un propósito claro: ser un punto de encuentro para lectores fieles y casuales, un refugio donde la buena literatura argentina —la que ya conocemos y la que está por descubrirse— se comparte sin prisa y con la pasión de siempre.

Qué sumar a las lecturas de noviembre

Viernes 6 de noviembre: Magdalena Irrazábal nos abre las puertas de su narrativa con «Doña Elsa», un relato para empezar el mes sumergiéndonos en la calidez de sus personajes.

Viernes 13 de noviembre: Ivo Marinich llega con «El libro de quejas», una propuesta que promete agudeza, ritmo y una mirada singular sobre lo cotidiano.

Viernes 20 de noviembre: Federico Solís presenta «218 pasos», una cuenta regresiva hecha literatura que invita a caminar a través de sus páginas.

Viernes 27 de noviembre: Enriqueta Barrio cierra la programación del mes con «Oscurantismo», una pieza intensa y atrapante para despedir noviembre leyendo.





