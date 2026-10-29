Atención fans de la literatura coreana: llegan dos encuentros imperdibles

Los amantes de la literatura coreana tienen una cita imperdible este sábado cuando el editor de Hwarang, Nicolás Braessas dé dos actividades abiertas al público: una sobre las palabras intraducibles de la lengua coreana, en la Feria del Libro (Sarmiento y Alberti) y otra dedicada a recorrer la historia de la literatura coreana y sus principales obras, en la librería El Gran Pez (Santiago del Estero 2052).

La primera actividad, ¡Pali Pali! Palabras intraducibles de la lengua coreana, tendrá lugar a las 14 en la Feria del Libro. El encuentro invita a explorar cómo una lengua puede dar nombre a matices de la experiencia humana que no siempre encuentran una correspondencia exacta en otros idiomas.

“¿Alguna vez les pasó que no podían expresar sus emociones con precisión? ¿O que sentían algo por alguien, pero no era exactamente «amor»? La lengua coreana tiene palabras específicas para nombrar esos sentimientos. En ¡Pali Pali!, recopilamos estos términos y muchos otros que revelan una percepción lingüística muy distinta de la nuestra y, al mismo tiempo, universal”

A las 18, en tanto, la librería El Gran Pez recibirá Mapas de la literatura coreana. Un itinerario de lecturas, una propuesta para recorrer las principales corrientes y autores de una tradición literaria milenaria cuya circulación en el mercado editorial argentino cobró impulso durante la última década. El encuentro abordará también las decisiones que intervienen en la traducción y circulación internacional de las obras: qué se traduce, qué queda afuera y qué lugar ocupa hoy la literatura coreana en la escena global.

Nicolás Braessas es traductor y editor de Hwarang Editorial, sello especializado en literatura coreana. Estudió el idioma en la Universidad de Seúl y se formó como traductor en el Lenguas Vivas Sofía Spangenberg. Tradujo obras de Yi Sang, Lee Kiho, Jang Ryujin, Ji Hye, Yoo Ha, Sang Young Park y Choi Yeong-keon, entre otros. También es autor de ¡Pali Pali! Palabras intraducibles de la lengua coreana. Actualmente dicta la mentoría de traducción editorial en el Literature Translation Institute of Korea.



Información de las actividades.