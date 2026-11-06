Un auto volcó en la avenida Independencia: Bomberos rescataron a una mujer y dos menores

Una automovilista protagonizó un vuelco este viernes a primera hora de la tarde cuando circulaba por la avenida Independencia de Mar del Plata. Como consecuencia, la mujer y dos menores resultaron heridos y fueron rescatados por personal de Bomberos.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro tuvo lugar minutos después de las 15 cuando, en circunstancias que son materia de investigación, un automóvil marca Jeep volcó sobre la cinta asfáltica a la altura de la calle 3 de Febrero, en el barrio de La Perla, tras chocar un auto estacionado.

La conductora rozó el Volkswagen Up previo al vuelco.

Como consecuencia del derrape y el impacto, sus ocupantes resultaron heridos y debieron ser rescatados del interior por personal de Bomberos del cuartel centro. En el interior viajaba una mujer con dos menores de edad. "La mujer sufrió una descompensación, rozó un auto estacionado y volcó", explicaron las primeras fuentes consultadas por este medio.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se acercó y asistió a las víctimas en el lugar, donde también trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Tránsito.