Salía de la escuela y lo atropellaron: Dylan sigue en terapia intensiva y pidieron la prisión preventiva del conductor

Cómo está Dylan, el joven atropellado por una camioneta cuando salía de la escuela

A diez días del trágico accidente en el que fue atropellado por una camioneta cuando salía de la escuela en Mar del Plata, Dylan, de 16 años, continúa internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El adolescente permanece en terapia intensiva, presenta una evolución favorable, aunque su pronóstico todavía es reservado.

El hecho ocurrió en la intersección de Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen. Una camioneta blanca Nissan 4x4, conducida por un hombre de nacionalidad china, dobló hacia la izquierda en dirección a la calle Posadas -continuación de Bernardo de Irigoyen hacia el sur- y atropelló a dos jóvenes que estaban terminando de cruzar la calle.

El conductor de la camioneta, de nacionalidad china, tenía 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por el hecho, el conductor fue detenido. En un primer momento, se habría negado a realizar el test de alcoholemia y, además, no hablaba español. Sin embargo, posteriormente se confirmó que manejaba con 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

La causa fue caratulada como lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo con motor, calificadas por la pluralidad de víctimas y por alcoholemia positiva punitiva, en los términos del artículo 94 bis, párrafos primero y segundo, del Código Penal.

En el marco de la investigación, el fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado. Actualmente, el hombre se encuentra bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial. Además, el pasado 21 de octubre se negó a declarar ante la Justicia.

En medio de la preocupación por el estado de salud del adolescente, Lourdes, su mamá, reconstruyó cómo fueron los minutos previos al accidente.

El hombre continúa detenido y se negó a declarar ante la Justicia.

“Dylan salió del colegio a las 17.50. El accidente fue cinco minutos más tarde. Ellos estaban a una cuadra y media de la escuela. Estaba cruzando la calle con sus compañeros”, contó en diálogo con 0223.

Además, cuestionó la versión del conductor y aseguró que la familia consiguió imágenes de una cámara de seguridad que muestran la secuencia del impacto.

Cómo está Dylan, el joven atropellado por una camioneta cuando salía de la escuela

“Cruza la avenida, no hay semáforos, y cuando sube el pie para llegar al cantero central, la camioneta se va para el lado en donde estaba mi hijo. Conseguimos el video. Fuimos como familia a buscar el video. Se ve que se baja y sale corriendo. Nada que ver con la declaración que dio”, sostuvo.

Mientras la investigación judicial continúa para determinar la mécanica del hecho, la atención está puesta en la evolución de Dylan, que lleva diez días internado y permanece en terapia intensiva. Aunque su estado muestra una mejoría, el pronóstico sigue siendo reservado y continúa bajo estricta supervisión médica.